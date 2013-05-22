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الخارجية الفرنسية تدعو لتمكين شعب إيران من اختيار قادته "بحرية"

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الخارجية الفرنسية تدعو لتمكين شعب إيران من اختيار قادته "بحرية" الخارجية الفرنسية تدعو لتمكين شعب إيران من اختيار قادته "بحرية"

كتب : أ ف ب الأربعاء 22-05-2013 21:41

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم أن إبطال ترشيح اثنين من أبرز المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الإيرانية "يجسد حجم المأزق الذي يعانيه النظام"، مؤكدة أن "الشعب الإيراني يجب أن يتمكن من اختيار قادته بحرية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إن "قرار مجلس صيانة الدستور يجسد حجم المأزق الذي يعانيه النظام الإيراني. معايير الأهلية للانتخاب تفتقر بما لا يقبل الشك إلى الشفافية".

وأضاف "الشعب الإيراني يجب أن يتمكن من اختيار قادته بحرية ويستحق أن يتم احترام حقوقه الأكثر اساسية مثل حرية التعبير والرأي".

وأشار إلى أنه "بشكل أكثر عمومًا، هذه الانتخابات ستجرى في جو من القمع المتنامي في إيران وفي حين لا يزال الرمزان الأساسيان للمعارضة الإصلاحية، "مير حسين" موسوي و"مهدي" كروبي قيد الإقامة الجبرية".

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