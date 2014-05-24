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استمرار توافد أعضاء المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

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استمرار توافد أعضاء المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية استمرار توافد أعضاء المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

توافد على مطار القاهرة الدولي اليوم السبت عدد من اعضاء الاتحادات ورؤساء المنظمات والتجمعات الدولية للمراقبة على الانتخابات الرئاسية .

ذكرت مصادر أمنية استقبل المطار محمد أوجار وزير حقوق الإنسان السابق بالمغرب ورئيس بعثة منظمة الفرانكفونية قادما من الدار البيضاء على راس وفد ، والدكتور عبدالرؤوف عبدالعال رئيس بعثة تجمع دول الساحل والصحراء قادمًا من طرابلس على رأس للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين .

كما وصل المطار وفد من الجمعية الدولية الديمقراطية للانتخابات برئاسة نادية محمد حسن الحداد قادمة من تونس توافقها مراقبة تونسية , ووصل ايضا مراقبة أمريكية ومراقب أفغاني تابعين للجمعية , كما وصل اليوم مراقب من الاتحاد الافريقي .

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