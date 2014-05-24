استمرار توافد أعضاء المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية

توافد على مطار القاهرة الدولي اليوم السبت عدد من اعضاء الاتحادات ورؤساء المنظمات والتجمعات الدولية للمراقبة على الانتخابات الرئاسية .

ذكرت مصادر أمنية استقبل المطار محمد أوجار وزير حقوق الإنسان السابق بالمغرب ورئيس بعثة منظمة الفرانكفونية قادما من الدار البيضاء على راس وفد ، والدكتور عبدالرؤوف عبدالعال رئيس بعثة تجمع دول الساحل والصحراء قادمًا من طرابلس على رأس للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين .

كما وصل المطار وفد من الجمعية الدولية الديمقراطية للانتخابات برئاسة نادية محمد حسن الحداد قادمة من تونس توافقها مراقبة تونسية , ووصل ايضا مراقبة أمريكية ومراقب أفغاني تابعين للجمعية , كما وصل اليوم مراقب من الاتحاد الافريقي .