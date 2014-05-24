المصريين الأحرار ينعى الكاتب سعد هجرس

نعي حزب المصريين الأحرار، الكاتب الصحفي والمفكر الإقتصادى سعد هجرس الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.

> وقال الحزب فى بيان له، أن الراحل كان رجلاً وطنياً محباً للوطن ومدافعاً عن هويته حتى آخر لحظة فى حياته، وبرحيله تفقد الصحافة المصرية واحداً من أهم رموزها .

> وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه وقراءه الصبر والسلوان.