نعي حزب المصريين الأحرار، الكاتب الصحفي والمفكر الإقتصادى سعد هجرس الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.
> وقال الحزب فى بيان له، أن الراحل كان رجلاً وطنياً محباً للوطن ومدافعاً عن هويته حتى آخر لحظة فى حياته، وبرحيله تفقد الصحافة المصرية واحداً من أهم رموزها .
> وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله ومحبيه وقراءه الصبر والسلوان.
المصريين الأحرار ينعى الكاتب سعد هجرس
نعي حزب المصريين الأحرار، الكاتب الصحفي والمفكر الإقتصادى سعد هجرس الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.