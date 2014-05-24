قاضي «التأديب» يرفض طلبات عبدالله وياسين في واقعة زرع أجهزة تجسس بمكتب النائب العام

رفض المستشار محفوظ صابر قاضي التاديب والصلاحية طلبات المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق لاستدعاء شيوخ القضاة واخرين لسماع اقوالهم في واقعة زرع اجهزة تصنت بمكتب الناءب العام وتاجيل المحاكمة لجلسة 9 بونيو للنطق بالحكم

تقدم كل من دفاع المستشار طلعت عبد الله النائب العام الاسبق و دفاع المستشار حسن يس النائب العام المساعد بطلبات الى قاضى التاديب والصلاحية المستشار محفوظ صابر لسماع اقوال كلا من المستشار هشام بركات النائب العام والمستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمستشار محمد ممتاز رئيس المجلس الاعلى للقضاء السابق والمستشار سمير ابو المعاطى رئيس محكمة الاستئناف السابق والمستشار حامد عبد الله رئيس المجلس الاعلى للقضاء الحالى والمستشار محمد غراب رئيس نيابة استئناف القاهرة السابق والمستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولى الحالى و المستشار محمودالحفناوى المتحدث السابق باسم النيابة العامة والمستشار مصطفى دويدار المتحدث السابق باسم النيابة العامة والمستشار كمال مختار رئيس المكتب الفنى السابق بمكتب النائب العام

> كما طالب دفاع المتهمين سماع اقوال كلا من رئيس جهاز الامن بدارالقضاء العالى التابع للمحكمة والعقيد عبد العزيز سليم رئيس المباحث بدار القضاء العالى ومدير امن القاهرة وشهادة كلا من اسامه .م واسامه .ا الذين يعملان بسكرتارية النائب العام

> كما طلب دفاعالمتهمين مناقشة رئيس شركة الامن التى قامت بتركيب كاميراتالمراقبة بدار القضاء العالى