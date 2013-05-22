مكتب التحقيقات يقتل رجلا من فلوريدا يشتبه أن له صلة بهجوم بوسطن

كتب : رويترز الأربعاء 22-05-2013 21:43

قالت إن.بي.سي نيوز إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي "إف.بي.آي" قتلوا اليوم رجلا من فلوريدا يشتبه أن له صلة بالهجوم على ماراثون بوسطن. وذكرت القناة التلفزيونية أن المشتبه به كان يخضع للاستجواب وكان متعاونا في البداية لكنه أصيب إصابة قاتلة بعد أن هاجم ضابطا.

وقالت صحيفة أورلاندو سنتينل إن أحد الأصدقاء عرف الرجل القتيل على أنه إبراهيم توداشيف "27 عامًا" من أورلاندو. ونقلت الصحيفة عن الصديق خسن تاراميف قوله إن توداشيف كان يستجوب في إطار تحقيقات تفجيري بوسطن وأنه كان يعرف المشتبه به الرئيسي تيمورلنك تسارناييف لأنهما كانا يتدربان على فنون القتال.

ولم يستطع ديف كوفيرتير المتحدث باسم مكتب التحقيقات تحديد هوية القتيل ولا صلته المحتملة بهجوم بوسطن.