رئيس الوزراء الأوكراني: الانتخابات انتصار لبلادنا

حث رئيس وزراء أوكرانيا المؤقت، ارسيني ياتسينيوك، المواطنين على المشاركة في الانتخابات، الأحد، التي وصفها بأنها ستكون نزيهة وحرة، قائلا إنها ستمثل انتصارا في مواجهة العدوان الروسي في أعين العالم.

وفي بيان ألقاه السبت قال «ياتسينيوك» إن الاقتراع مسؤولية المواطنين من أجل مستقبل أطفالهم وطمأن المقيمين في المناطق الشرقية الواقعة تحت سيطرة انفصاليين قائلا «لن ترهب العصابات منطقتهم لفترة أطول».

وقال «ياتسينيوك»، الذي تولي السلطة في فبراير بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب السابق الذي تدعمه موسكو فيكتور يانوكوفيتش: «سنظهر للعالم بأسره غدا بل لأنفسنا قبل الجميع أننا لا نخاف».

وتفادى «ياتسينيوك» ذكر اسم أي مرشح معين نظرا لتوقف الدعاية الانتخابية لحين انتهاء الاقتراع.

وابدي ثقته بان الفائز سيعطي الأولوية لتوقيع اتفاقية تعاون أوثق مع الاتحاد الأوروبي وهي الخطوة التي رفضها «يانوكوفيتش» في نوفمبر الماضي، وأشعل ذلك احتجاجات في كييف استمرت شهورا وانتهى الأمر بفرار «يانوكوفيتش» إلى روسيا.

وقال «ياتسينيوك»: بكل تأكيد سيكون لدينا رئيس شرعي منتخب ستكون أولى زيارته لعاصمة أوروبا الموحدة لتوقيع وثيقة لمنطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.