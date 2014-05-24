21 مليون يورو ثمن صورة زفاف كيم كردشيان

بدأ العد العكسي لزفاف الموسم المنتظر. وبالرغم من أنّه الزواج الثالث لنجمة تلفزيون الواقع kim kardashian، بعد زواجها سابقاً من Damon Thomas، ومن لاعب كرة السلة Kris Humphries، إلا أنّ هذا حفل زفافها من Kanye West يحظى بأهميّة كبيرة، وإن بقيت تفاصيله سريّة، حتى اليوم.

واللافت في الزفاف أنّه سيتمّ منع المدعوين من استخدام الهواتف الجوالة، منعاً لالتقاط الصور، إذ سيتم بيع صور الزفاف بطريقة حصريّة مقابل 21 مليون يورو، أي ما يقرب من 28.7 مليون دولار.

وبرغم السرية المتبعة في شأن تفاصيل الزفاف، وتأكيد kim وKanye سابقاً أن الزفاف سيقام في قصر فرساي، إلا أنّه تاكد الآن أن حفل الزفاف سيقام في مدينة فلورنسا الإيطالية.

وأوضح مسؤولون في مجلس مدينة فلورنسا أن من المقرر إحياء حفل الزفاف في قلعة بيلفيدر التي تعود إلى القرن الـ 16 والمستأجرة بـ 300 ألف يورو أي ما يُعادل 410 آلاف دولار.

ومن المقرر استدعاء قوات من الجيش الإيطالي لاتخاذ إجراءات أمنية في محيط القلعة خلال مراسم الزفاف الذي وصل عدد المدعوين فيه إلى أكثر من 3 آلاف شخص، سيتم نقلهم بطائرات خاصّة من فرنسا إلى إيطاليا.

وكان الثنائي قد احتفل ليل أمس في قصر فرساي بسهرة غنائية مميزة أطلقت خلالها الألعاب النارية أمام الحاضرين.

وربما يعود سبب اختيار Kim لإقامة حفل زفافها في إيطاليا الى أنّها حمِلَت بطفلتها North البالغة من العمر11 شهراً في هذا البلد.

هل يفسد الطقس زفاف كيم كارداشيان؟

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