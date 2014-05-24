وزيرة القوى العاملة تعلن ضم مصنع سجاد المحلة لشركة غزل المحلة

قالت الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والتدريب، أن التنمية البشرية أهم بنود النهوض بالاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن هناك عدة دول نجحت في النهوض باقتصادها بعدما تمكنت من تنمية الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال افتتاحها مركز التدريب بقرية محلة مرحوم مركز طنطا يرافقها محافظ الغربية والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج .

وعلى الجانب الأخر ، قال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج أن الدولة لم تهتم في الفترة الماضية بالثقافة العمالية التي من المفترض أن تكون اللبنة الأولى لبناء علاقات قوية بين العمال والدولة .

وأضاف أن العمال بمصر في انتظار عودة الدولة المصرية لاستعادة حقوقهم مشيرا إلى أنه عندما تهان المناصب تهان الدولة، مشيراً إلى اننا أصبحنا نجد صعوبة في إيجاد من يتولي المنصب ويعمل على إيجاد حلول لمشاكل العمال في القطاعات المختلفة مشيرا إلى أن العمال كانوا دائما مهدور حقهم بالرغم من أنهم من هم الشرارة الأولى لثورة 25يناير .

وعقب انتهاء وزيرة القوى العاملة من افتتاح مركز التدريب ، وتوجهت والوفد المرافق لها لمصنع سجاد المحلة واستقبلها العمال بحفاوة شديدة، وتفقدت المصنع وانتاج المصنع من السجاد اليديوي.

وقام محافظ الغربية الوقت باعتماد شيك بمبلغ 225ألف جنيه لصرف راتب شهر إبريل على ان تقوم المحافظة بالحصول على منتجات سجاد من المصنع بقيمة المبلغ

> وأكدت وزيرة القوى العاملة والتدريب أن هناك خطة لتطوير مصنع سجاد المحلة وأن منظمة الهجرة الدولة ستساعد في إعانة المصنع وتشغيل الماكينات والصيانة وهناك خطة لتطوير العمل بالمصنع.

وطالبت العمال بعودة العمل إلى المصنع على أن يتم توفير المرتبات والخامات، مستنكرة حصول العامل على راتبه دون القيام بمهام عمله، وأعلنت أن مصنع السجاد يتبع شركة غزل المحلة وهو ما أثار فرحة العمال بعد ضمهم للشركة.