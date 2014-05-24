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"تارت" الفاكهة الاستوائية بـ 10 دقائق

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"تارت" الفاكهة الاستوائية بـ 10 دقائق "تارت" الفاكهة الاستوائية بـ 10 دقائق

السبت 24-05-2014 18:28

المقادير لعجينة "التارت":
-كوبان ونصف الكوب من الدقيق الخاص بالحلويات
-ربع كوب من بوردة السكر
-ربع كوب من الزبدة الباردة
-صفار بيضتان
-ملعقة كبيرة من عصير الليمون الحامض، أو عصير البرتقال
-6 ملاعق كبيرة من الماء البارد
-ملعقة صغيرة من الفانيليا

للحشو:
-عبوة من الفاكهة الاستوائية
-4 شرائح من "التوست" المنزوعة أطرافه والمقطّع إلى مكعبات
-كوب من اللوز المبشور ناعماً
-ربع كوب من كريما الخفق

طريقة التحضير:
1- لإعداد عجينة "التارت":ينخل الدقيق مع بودرة السكر، ثم يضاف إلى هذا الخليط، كلّ من:الزبدة الباردة وصفار البيض وعصير الليمون أو البرتقال والماء والفانيليا.تعجن هذه المكوّنات جيداً، حتى تتشكّل عجينة ملساء، تحفظ في الثلاجة لساعتين، ثم تفرد باستخدام النشابة، في صينية "التارت" المدهونة بالزيت، مع ثقبها بالشوكة حتى لا تنتفخ.
2- لتحضير الحشو: تخلط مقاديرها سوياً، وتطهى على النار مع بعضها البعض، لـ5 دقائق.وحين تبرد، تصبّ على "التارت"، وتخبز في الفرن على حرارة 160 درجة مئوية، لمدة تتراوح ما بين 20 و30 دقيقة.

(أعد "الشيف" فراس لحموني، في فندق "مداريم كراون"، هذه الأطباق).
(هذه المقادير تكفي لأشخاص ثمانية).

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