منى مينا : استخدام الفحم في إنتاج الطاقة سيسبب كارثة صحية للمصريين

قالت منى مينا الامين العام لنقابة الاطباء، أنه لا يوجد ما يسمى بالاستخدام الامن للفحم، وهذا يضاعف التواجد المرضي للشعب المصري بجانب الامراض المتفشية، مثل الفشل الكلوي.

وأضافت مينا خلال المؤتمر الصحفى لحملة مصريون ضد الفحم ونقابة الاطباء، ان استخدام الأمن للفحم “وهم”، و سيسبب كارثه صحية، و ذلك من يريدون إستخدام الفحم كحل هو ينظر فقط للجانب الاقتصادي و لا ينظر بتاتاً للجانب الصحي، معلنة تضامن نقابة الاطباء الكامل مع مصريون ضد الفحم.

وقال محمد عادل المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية، أن المركز قام برفع قضية لحظر استخدام الفحم في المصانع و تحديدا مصانع الاسمنت، و كان القرار الذي أصدرته الدولة بمثابة سماح باستخدام الفحم دون التعرض القانوني، و هذا بما يخالف القانون ويعكس نيتهم البينة بتجاهل صحة المواطن المصري، وكذلك بالمخالفة لقانون البيئة الذي يجرم استخدام الفحم في المناطق السكانية، مثلما يستخدم لفحم في قلب قنا و اخر في طرة.

المراسل : شمس الدين مرتضى