ليلة_الابطال - لاودروب: كنت أرى أن الملكي هو الأوفر حظا للفوز قبل شهر

(إفي): قال الدنماركي مايكل لاودروب، المدير الفني السابق لسوانزي سيتي الويلزي، إنه منذ أربعة أسابيع كان يرى أن ريال مدريد هو الأوفر حظا للفوز بدوري أبطال أوروبا الذي تقام مباراته النهائية اليوم السبت في العاصمة البرتغالية لشبونة على حساب أتلتيكو مدريد، وذلك بعد أن توج "الروخيبلانكوس" بالليجا التي قضي على آمال "الميرينجي" فيها قبل أسبوعين من الجولة الأخيرة.

وأكد لاودروب، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، أن الضغط يقع على الميرينجي نظرا لأن خصمه أتلتيكو مدريد توج مؤخرا بالدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 18 عاما، في حين يسعى الميرينجي للتتويج باللقب العاشر له في دوري الأبطال، بعد أن فاز بكأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة.

وصرح لاودروب، لاعب برشلونة وريال مدريد السابق، بأن إصابة تشابي ألونسو والمشكلات البدنية التي يتعرض لها بيبي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة قد تؤثر على الفريق.

وأوضح لاودروب في تصريحات لوسائل الإعلام "الإصابات العضلية صعبة للغاية، نظرا لما حدث لدييجو كوستا (لاعب أتلتيكو في مباراة الفريق أمام برشلونة بالجولة الأخيرة من الليجا).. اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة الـ17".

وأشار إلى أن الاستعداد لنهائي في هذا المستوى يتطلب راحة اللاعب ولكن في الملعب الأمور تتغير.