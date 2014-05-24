رونالدينيو يعرض منزله للإيجار مقابل 15 ألف دولار يوميا في المونديال

(إفي): انضم النجم البرازيلي رونالدينيو، أبرز الغيابات عن قائمة السيليساو في المونديال إلى آلاف البرازيليين الذين عرضوا منازلهم للإيجار خلال البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.

وأكد رونالدينيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "هذا الاعلان لمن يتسائلون اذا ما كنت سأطرح منزلي للإيجار"، وأرفق الرسالة برابط يتضمن اعلان الشركة التي تعاقدت معها بهذا الخصوص.

ويقع منزل النجم البرازيلي في حي بارا دي تيخوكا الفخم بريو دي جانيرو، وسيدفع المستأجر (15 ألفا و454 دولار) في الليلة.

ويسمح للمجموعات باستئجار المنزل، بحد أقصى ثمانية، حيث إنه سيتقاضي قيمة اضافية عن كل شخص يفوق الحد الأقصى المحدد.

وأشار إلى أن المنزل سيكون متاحا للاستئجار فقط خلال النصف الأول من يوليو/تمز المقبل، أي في النصف الثاني من المونديال.

ويطرح الكثير من البرازيليين منازلهم للايجار مستغلين الاقبال الكبير على المونديال، حيث تتوقع السلطات البرازيلية استقبال نحو 600 ألف سائح خلال فترة البطولة.

وأصبح منزل رونالدينيو في ريو دي جانيرو، والمؤلف من خمس غرف والعديد من سبل الرفاهية، خاليا نظرا لأن اللاعب يقيم في بيلو هوريزونتي، حيث يلعب لصالح أتلتيكو مينيرو.

ويقول رونالدينيو في الاعلان إن منزله فخم تبلغ مساحته ألف متر مربع، ويضم حمام سباحة وساونا ومنطقة مخصصة للشوي وقاعة سينما وموقد ومكتب وقاعة تأمل للممارسة اليوجا.