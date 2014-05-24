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#ليلة_الابطال .. 10 أرقام تهمك عن نهائي ريال مدريد-أتليتكو

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#ليلة_الابطال .. 10 أرقام تهمك عن نهائي ريال مدريد-أتليتكو #ليلة_الابطال .. 10 أرقام تهمك عن نهائي ريال مدريد-أتليتكو

يسترجع FilGoal.com معكم 10 أرقام عن ريال مدريد وأتليتكو طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي يحتضنه ملعب لالوش في لشبونة يوم السبت.

احصاءات الفريقين قبل مواجهة النهائي كانت مثيرة، وهو ما توضحه الأرقام..

- 37 هدفا سجلهم ريال مدريد في النسخة الجارية من دوري الأبطال حتى الآن، مقابل 25 لأتليتكو مدريد.

- 6 أهداف فقط استقبلتها شباك أتليتكو مدريد في البطولة حتى الآن، مقابل 9 في شباك ريال مدريد.

- 6 مباريات انتهت بشباك نظيفة لكل فريق في البطولة.

- 6199 تمريرة قام بها لاعبو ريال مدريد في مباريات الفريق بالبطولة، منها 5397 خرجت بشكل صحيح.

- 4702 تمريرة قام بها لاعبو أتليتكو مدريد في مباريات الفريق بالبطولة، منها 3688 خرجت بشكل صحيح.

- 191 تسديدة خرجت من أقدام لاعبي ريال مدريد في مباريات الفريق بالبطولة، مقابل 170 لأتليتكو مدريد.

- 55% هي نسبة دقة تصويبات ريال مدريد، مقابل 49% لأتليتكو مدريد.

- 10 أهداف سجلها أتليتكو مدريد من كرات ثابتة، مقابل 7 فقط لريال مدريد.

- 5 أهداف سجلها ريال مدريد من تسديدات من خارج منطقة الجزاء، مقابل هدفين فقط لأتليتكو.

- 143 فرصة تهديفية صنعها نجوم ريال مدريد طوال مباريات البطولة، مقابل 126 فرصة لأتليتكو.

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