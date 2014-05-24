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بالفيديو.. خطة الجيش والشرطة لتأمين لجان انتخابات الرئاسة بالإسكندرية

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بالفيديو.. خطة الجيش والشرطة لتأمين لجان انتخابات الرئاسة بالإسكندرية بالفيديو.. خطة الجيش والشرطة لتأمين لجان انتخابات الرئاسة بالإسكندرية

أعلنت مديرية أمن الإسكندرية أنها وضعت خطة محكمة تشارك فيها قوات من الجيش والشرطة لتأمين لجان الاقتراع للانتخابات الرئاسية و سوف تقوم، غداً، باستلام مقرات ولجان الإنتخابات الرئاسية بمختلف أحياء الإسكندرية.

وقال اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، فى بيان له، اليوم السبت، إنه تم وضع اللمسات النهائية على خطة تأمين إنتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجرائها يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأشار إلى أن قوات الحماية المدنية سوف تقوم بنشر قواتها باستخدام كلاب الشرطة وأجهزة الكشف عن المفرقعات المتطورة، وذلك لتعقيم المقر الانتخابى ونطاقه الخارجى، قبل أن تقوم الخدمات النظامية و السرية الشرطية و قوات الصاعقة من المنطقة الشمالية العسكرية و القوات البحرية بإستلام المقرات.

وأوضح”عز الدين” إنه سيتم عمل دوريات أمنية مشتركة تضم كلاً من المباحث الجنائية وقوات الأمن المركزى وقوات الصاعقة لمداومة المرور بمحيط جميع اللجان الإنتخابية، وذلك لضبط المشتبه فيهم والخارجين عن القانون.

وحول تنظيم حركة المرور أمام اللجان الإنتخابية، أضاف مدير الأمن إن إدارة المرور ستقوم بعمل عدة تحويلات مرورية أمام اللجان الإنتخابية لتسييل الحركة المرورية، مشيرا إلى أنه تم البدء فى عمل تمركزات أمنية ثابتة بكل مجمع إنتخابى فضلا عن الأقوال الأمنية المتحركة بدائرة كل قسم و المكونة من مجموعات” الأمن المركزى، ورجال المباحث الجنائية، و القوات المسلحة”، وذلك للمرور الدائم بمحيط اللجان الأنتخابية و التدخل الفورى و السريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن.

ولفت مدير أمن الإسكندرية، إلى إنه تم التشديد على الأكمنة الحدودية و وإدارة تأمين الطرق بالإنتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة و الصحراوية و الفحص الجيد لجميع حالات الإشتباه فى الأكمنة الحدودية.

يذكر أن اللواء أمين عز الدين، مدير أمن الإسكندرية، كان قد عقد عدة إجتماعات خلال الأيام الماضية، مع قيادات مديرية الأمن و الإدارة العامة للأمن المركزى والأمن الوطنى والأمن العام و ممثل عن المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك لوضع اللمسات النهائية على الخطة الأمنية لتأمين إنتخابات رئاسة الجمهورية بمختلف دوائر الإسكندرية.

 

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