بالصور.. وزير الزراعة يفاجئ المركز الإعلامي بدكرنس في زيارة تفقدية

تفقد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، العاملين بمركز الدعم الاعلامى بدكرنس والتابع لقطاع الارشاد الزراعي، بزيارته للمركز حيث تفقد طبيعة العمل به.

كما تفقد الوزير المباني التابعة للمركز وهي المبني الرئيسي والملحق به قاعات التدريب، واستراحة المتدربين، ومبني تنمية المرأة الريفية، ومبني المطبعة.

وأعرب ابوحديد عن استياءه البالغ لعدم الاهتمام بالمركز من قبل إدارته والعاملين به، وعدم وضعهم خطة للتطوير، وسوء نظافة المركز والمباني الملحقة به، وعدم تفعيل دوره المنوط به في الوصول إلي الفلاح، بالإضافة إلى توقف أنشطة المركز منذ ثلاثة سنوات.

وخلال تفقده لمبنى تنمية المرأة الريفية، التقى ابوحديد بمديرة المبنى، واكتشف انها تقوم باعمال المبنى بالكامل بمفردها دون وجود عمال أو مهندسين زراعيين، وغالبها بسرعة إعداد تقرير توضح خلاله أهم المشكلات التي تواجهها، فضلاً عن خطة للتطوير توضح بها الاحتياجات اللازمة، وتفعيل دور المركز لتنمية قدرات المرأة الريفية حتى تستطيع إيجاد مصادر جديدة للدخل بها.

وأثناء انتقاله من مبنى تنمية المرأة الريفية إلى مبنى مطبعة المركز، وجد الوزير مساحة من الأرض غير مستغلة، وطالب بضرورة استغلالها وإنشاء صوب زراعية بها، وطالب وكيل الوزارة بالدقهلية بوضع خطة عاجلة لاستغلال تلك المساحة.

وخلال تفقده لمطبعة المركز، وتفقده للمطبوعات الخاصة بالارشاد الزراعي والثقافة الزراعية، أشاد بدور المركز والعاملين به، وخاصة وانه حقق أرباحا وصلت إلى 193 ألف جنيه، وأمر ابوحديد بصرف مكافأة للعاملين بالمطبعة وعددهم 24 عامل بسبب محاولاتهم للارتقاء بالعمل رغم توقف العمل بباقي الأجهزة التابعة للمركز.