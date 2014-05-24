أمن السويس : نستلم المقرات الانتخابية غداً..وتنسيق كامل مع الجيش الثالث

قال قيادي أمني بالسويس، أن ضباط المباحث الجنائية سوف يتسلموا المقرات الانتخابية بالمحافظة وعددهم 68 مقر بينهم معهدان أزهريان ومركز شباب صباح غدا الأحد من أجل التأمين، موضحا أن هناك تسيق كامل بين المديرية والجيش الثالث لتأمين محافظة السويس خلال يومي الانتخاب.

وأضاف القيادي الأمنى أن إدارة المفرقعات تقوم منذ صباح اليوم وحتي الغد بمسح وتمشيط محيط المنشآت الحيوية والموانئ والمديريات الخدمية الرئيسة والهامة ، فضلا عن المدارس التى سيقام فيها الأقتراع كاجراء احترازي قبل بدء عمليات التصويت.

وأوضح ، أن هناك دوريات من الجيش والشرطة سوف تنشر بجميع شوارع وميادين المحافظة مع قوات انتشار سريع داخل المحافظة وبالطرق الحدودية للتأمين والتعامل مع أى خروج عن النص أو أى محاولات من بعيد أو قريب لتعطيل عملية التصويت والانتخابات ، مؤكدا أن اختيار رئيس مصر الجديد وتأمين الانتخابات والنتائج خط أحمر ولن يسمحوا بترويع المواطنين.