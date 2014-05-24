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مدير أمن الأقصر: خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين الانتخابات الرئاسية

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مدير أمن الأقصر: خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين الانتخابات الرئاسية مدير أمن الأقصر: خطة أمنية غير مسبوقة لتأمين الانتخابات الرئاسية

صورة أرشيفية

قال اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر أن أجهزة الأمن وضعت خطة أمنية غير مسبوقة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومي 26 و27 من شهر مايو الجاري .

وحذر مدير أمن الأقصر أي شخص يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية بالتعامل معه بكل حسم وقوة، مشيراً إلي أن هذه الانتخابات تعد عرس ديمقراطي انتظره المصريون منذ ثورة 30 يونيو وأن قوات الشرطة لن تسمح بأي أعمال من شأنها إفساد هذا العرس .

وأكد بكر علي أن القوات قادرة على تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، مطمئنا المواطنين علي سلامتهم يومي الانتخابات 26 و27 مايو الجاري، ومطالبا جميع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت لاستكمال خارطة الطريق.

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