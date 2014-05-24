بلاغ يتهم وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية بالاعتداء على وقفة للتضامن مع “ماهينور”

تقدم الدكتور طاهر مختار عضو مجلس إدارة نقابة أطباء الإسكندرية السابق وأخرون ببلاغ رقم 1736 لسنة 2014 عرائض محامي عام أول اسكندرية ضد اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية،واللواء محمد أبراهيم وزير الداخلية، وأمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية ، يتهمهم بالاعتداء على المشاركين في وقفة التضامن مع الناشطة ماهينور المصري يوم الخميس الماضي وعلى المشاركين بالمؤتمر الصحفي وتحرشهم بالفتيات الذين حضروا المؤتمر واحتجازهم لبعض المشاركين في مديرية أمن الإسكندرية ،وأقتحام المركز المصر للحقوق الأقتصادية والأجتماعية بالإسكندرية دون أذن نيابة أو سند قانوني.

وطالب مقدموا البلاغ باستدعاء المشكو فى حقهم والتحقيق معهم فيما هو منسوب لهم ، وأتخاذ الأجراءات القانونية اللازمه حيال ذلك.