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شيكابالا: مدرب لشبونة كان يتمتع باحترافية كبيرة.. ولكني جاهز للجديد

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شيكابالا: مدرب لشبونة كان يتمتع باحترافية كبيرة.. ولكني جاهز للجديد شيكابالا: مدرب لشبونة كان يتمتع باحترافية كبيرة.. ولكني جاهز للجديد

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب سبورتنج لشبونة بمدربه ليوناردو خارديم الذي يرحل عن الفريق البرتغالي لتولي الإدارة الفنية لموناكو الفرنسي.

خارديم هو صاحب قرار ضم جناح الزمالك في يناير الماضي، وأكد على أن دور الفتى الأعسر سيكون الموسم المقبل.

وقال شيكابالا لـFilGoal.com عقب وصوله للقاهرة: "خارديم كان مدربا عالميا، ويتمتع بقدر كبير من الاحترافية ظهرت في تعاملاته معي".

واستدرك مضيفا "ولكن ليس لدي أي مشاكل في التعامل مع المدرب الجديد".

ووافق خارديم على توقيع عقود لمدة عامين لتولي مسؤولية موناكو بداية من الموسم المقبل، خلفا للإيطالي كلاوديو رانييري.

ويخلفه ماركو سيلفا الذي حقق نتائج جيدة هذا الموسم مع إشتوريل، وقاده للمركز الرابع في الدوري المحلي خلف بنفيكا وسبورتنج وبورتو، ليتأهل لبطولة الدوري الأوروبي، ويميل الى أسلوب الاستحواذ على الكرة.

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