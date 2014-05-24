"التعليم" يكرم 12طالبا و10معلمين فائزين فى مسابقة أوراكل لتصميم البيانات

يكرم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم الفائزين من الطلاب والمعلمين بمسابقات أوراكل فى مجالات تصميم قواعد البيانات باستخدام لغة (SQL)، ومسابقة إنتاج مواد تعليمية كارتونية باستخدام برنامج (ALICE)، ومسابقة إنتاج مواد تعليمية كرتونية باستخدام برنامج (GREEN FOOT)، كما يكرم المعلمين المتميزين فى دمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية.

يضم التكريم (12) من طلاب المدارس، و(10) مدرسين فائزين بمجالات المسابقة المحلية التى أجريت بين طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم على إنتاج أفضل البرامج والمشروعات التعليمية باستخدام لغات البرمجة التى تدربوا عليها من خلال أكاديميات أوراكل: برمجة قواعد البيانات، وبرمجة الألعاب التعليمية والأفلام الكرتونية بلغة الجافا.

وأوضح أبو النصر أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تقديم أفضل العناصر المتعلمة والمتدربة التى تتواكب مع سوق العمل وتحديات القرن الحادى والعشرين، وأنها من هذا المنطلق حريصة على تطبيق أفضل التدريبات التكنولوجية المؤهلة لسوق العمل الدولى والمحلى، وحريصة أيضا على تدريب وتأهيل المعلم المصرى ليواكب التطور التكنولوجى السريع ولتضييق الهوة التكنولوجية بينه وبين الطالب.

ولفت إلى أن الطالب والمعلم المصرى قادران على التنافس الدولى فى مجال البرمجة وإنتاج المشروعات التعليمية، حيث فاز أكثر من فريق فى المسابقات الدولية بمراكز متقدمة منها عام 2011 الفوز بالمركزين الثانى والرابع على مستوى العالم فى برمجة قواعد البيانات، واليوم من خلال المسابقة المحلية فاز العديد من الطلبة بمراكز متقدمة تؤهلهم للاشتراك فى مسابقات أوراكل الدولية خلال السنوات المقبلة.

يهدف برنامج "أوراكل أكاديمى" إلى دعم وتعزيز التحصيل الطلابى وتعليم الطلبة والمدرسين لغات البرمجة التى تؤهلهم لبرمجة قواعد بيانات على أعلى مستوى للمؤسسات التعليمية وغيرها، وكذلك تدريب الطلبة على لغة البرمجة (الجافا) التى تساعدهم بدورها على إنتاج برامج وأفلام كرتونية وألعاب تعليمية، مما يحفز عملية التعلم ويجعلها أكثر سهولة، ومن شأن هذا المشروع اكتشاف مواهب الطلبة المتميزين فى برمجة الحاسب الآلى وتتبعهم لتنمية مواهبهم، وتوجيههم للمسار التعليمى السليم، وبالتالى تلبية احتياجات سوق العمل.

يذكر أن شركة أوراكل قامت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتدريب أكثر من 3500 معلم على برمجة قواعد البيانات، وتدريب 4500 معلم على البرمجة باستخدام لغة الجافا، وتدريب 100 معلم على أعلى مستويات البرمجة بلغة الجافا. وتهدف الشركة إلى زيادة التعاون مع الوزارة وتقديم الخدمة التدريبية لعدد أكبر خلال الفترة المقبلة.

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