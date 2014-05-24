لجنة تعديل قانونى الانتخابات: وضعنا ضوابط صارمة لمرشحى البرلمان

قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية، "إن اللجنة وضعت فى مشروع قانون مجلس النواب كثير من الضوابط مستمدة من أحكام المحكمة الدستورية، ومما كشفت عنه التجربة السابقة المريرة لمجلس الشعب فيما سبق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للجنة تعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أنه لا يوجد مشروع قانون مثالى، ولكن القانون يجب أن يراعى الواقع، وتابع قائلا راعينا فى قانون مجلس النواب الأبعاد السياسية والاجتماعية والمرحلة التى نعيشها، والمصلحة العليا للبلد فوضعنا ضوابط صارمة فى مشروع قانون مجلس النواب على العضوية سواء فى ترشح النواب، ومنع العبث فى تغيير صفة النائب وتنقله من حزب لآخر، وتم وضع ضوابط لما يتقاضاه عضو مجلس النواب لا يجوز تجاوزه فالمرحلة القادمة شعارها الصدق والأمانة.

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