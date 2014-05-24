أخبار عاجلة

صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة تعديل قانونى الانتخابات: وضعنا ضوابط صارمة لمرشحى البرلمان

Google+ Print
لجنة تعديل قانونى الانتخابات: وضعنا ضوابط صارمة لمرشحى البرلمان لجنة تعديل قانونى الانتخابات: وضعنا ضوابط صارمة لمرشحى البرلمان

قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قانونى الانتخابات البرلمانية، "إن اللجنة وضعت فى مشروع قانون مجلس النواب كثير من الضوابط مستمدة من أحكام المحكمة الدستورية، ومما كشفت عنه التجربة السابقة المريرة لمجلس الشعب فيما سبق".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى للجنة تعديل قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية أنه لا يوجد مشروع قانون مثالى، ولكن القانون يجب أن يراعى الواقع، وتابع قائلا راعينا فى قانون مجلس النواب الأبعاد السياسية والاجتماعية والمرحلة التى نعيشها، والمصلحة العليا للبلد فوضعنا ضوابط صارمة فى مشروع قانون مجلس النواب على العضوية سواء فى ترشح النواب، ومنع العبث فى تغيير صفة النائب وتنقله من حزب لآخر، وتم وضع ضوابط لما يتقاضاه عضو مجلس النواب لا يجوز تجاوزه فالمرحلة القادمة شعارها الصدق والأمانة.

اقرأ أيضا..

تعرَف على كل أرقام وإحصائيات دورى أبطال أوروبا

قبل ساعات من نهائى دورى الأبطال.. كاسياس يتطلع لإنجاز تاريخى.. أنشيلوتى يؤكد مشاركة رونالدو.. وشكوك حول بنزيمة وبيبى

راؤول: سأذهب إلى لشبونة من أجل الأمل فى الفوز

بالفيديو.. بلال لـ”أبو تريكة”: أنت راجل محترم ويُشرفنى حضورك العزاء

وزير الرياضة لـ كايرو كورة: القانون الجديد يتوافق مع المواثيق الدولية

اتحاد جدة يرصد 23 مليون ريال لضم البرازيلى “جانسو”

بتسوانا تخصص مطعما للمسلمين بدورة الألعاب الإفريقية

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا