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هيفاء وهبي تضيء مهرجان كان بمجوهراتها البراقة

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هيفاء وهبي تضيء مهرجان كان بمجوهراتها البراقة هيفاء وهبي تضيء مهرجان كان بمجوهراتها البراقة

السبت 24-05-2014 13:48

كانت النجمة هيفاء وهبي حاضرة في مهرجان كان السينمائي ليلة البارحة حيث غنت في فندق Carlton Hotel وبدت متألقة كعادتها بمجوهرات براقة وفستان خلاب .
إختارت النجمة فستاناً بنفسجياً بطبعات جذابة من تصميم المصمم الإيطالي المفضل لديها Roberto Cavalli مع عقد رائع ومميز بأحجاره الكريمة المنوعة بين الزمرد والزفير 120.00 قيراط و زادت عليه أقراط مطابقة وسواراً ماسياً، وقد حملت مجوهراتها اسم دار AVAKIAN الشهيرة .
على الرغم من جمال المجوهرات و تميزها الا أن إطلالة النجمة بدت مبالغة إلى حد كبير ، فقد ظلمت تصميم العقد الجميل بتنسيقة مع فستان مزدحم بالتفاصيل والقصات، وزادت من ذلك بإضافة السوار الماسي البراق ، بينما ستكون الإطلالة أجمل بكثير إن تركزت حول العقد المميز عن بتنسيقه مع فستان ناعم وبسيط .
ما رأيك في إطلالة هيفاء وهبي و بأي طريقة سترتدين هذا العقد ؟؟

 

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سيدتي