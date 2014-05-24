هيفاء وهبي تضيء مهرجان كان بمجوهراتها البراقة

كانت النجمة هيفاء وهبي حاضرة في مهرجان كان السينمائي ليلة البارحة حيث غنت في فندق Carlton Hotel وبدت متألقة كعادتها بمجوهرات براقة وفستان خلاب .

إختارت النجمة فستاناً بنفسجياً بطبعات جذابة من تصميم المصمم الإيطالي المفضل لديها Roberto Cavalli مع عقد رائع ومميز بأحجاره الكريمة المنوعة بين الزمرد والزفير 120.00 قيراط و زادت عليه أقراط مطابقة وسواراً ماسياً، وقد حملت مجوهراتها اسم دار AVAKIAN الشهيرة .

على الرغم من جمال المجوهرات و تميزها الا أن إطلالة النجمة بدت مبالغة إلى حد كبير ، فقد ظلمت تصميم العقد الجميل بتنسيقة مع فستان مزدحم بالتفاصيل والقصات، وزادت من ذلك بإضافة السوار الماسي البراق ، بينما ستكون الإطلالة أجمل بكثير إن تركزت حول العقد المميز عن بتنسيقه مع فستان ناعم وبسيط .

ما رأيك في إطلالة هيفاء وهبي و بأي طريقة سترتدين هذا العقد ؟؟