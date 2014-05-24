استوحي من النجمات فستانك الذي يصل إلى الركبة

الفساتين التي تصل للركبة Knee-Length dresses أنيقة جداً وجميلة وخاصة تلك الضيقة والتي تعطي الجسم انحناء جذاب ورائع، وتبرز الشكل الأنثوي للمرأة، وهي تصلح للكثير من المناسبات الرسمية، كاجتماعات العمل أو لحفلات الكوكتيل، وحتى للسجادة الحمراء، وقد باتت هذه الفساتين هي المفضلة للنجمات العربيات والعالميات، وقد اخترنا لك اليوم مجموعة من النجمات اللواتي تبنوا هذه الموضة لتستوحي من اطلالاتهم.

ان كنت تفضلين اللون الأبيض وان كان يليق بجسدك، استوحي من اطلالة النجمة السمراء Sophia Vergara التي اختارت فستان أبيض يصل للركية من توقيع Zuhair Murad، أما ان كنت من المعجبات بالألوان القوية فاطلالة هيفاء وهبي بهذا الفستان الأزرق مع الشال الأصفر ستعجبك بالتأكيد وخاصة ان كان لديك مناسبة رسمية، وان رغبت أن تضيفي بعض الحركة لهذا النوع من الفساتين فيمكنك أن تستوحي من فستان Heidi Klum الأسود والذي يدخله قماش النمر المرقط مع شقة صغيرة عند الركبة، والكثيرات منا يفضلن اللون الأسود الكلاسيكي، لقدرته على اخفاء عيوب الجسد وان كنت منهن عليك أن تستوحي من اطلالة اليسا وفستانها الأنيق أو من Nikki Reed بفستانها ذو الأكمام الطويلة وفتحة الظهر. ولاطلالة ربيعية منعشة استوحي من اطلالة ميريام فارس وفستانها المزين بالورود الربيعية، ولاطلالة مفعمة بالأناقة والرقي استوحي من فستان الممثلة Katie Holmes باللون الخمري والأكتاف المكشوفة من توقيع المصمم Zac Posen، أما قماش الدانتيل راقي جداً وأنثوي وكثيرات من النجمات يفضلنه لفساتينهن الرسمية مثل نانسي عجرم، وسيرين عبد النور وان كنت تفضلينه أنت أيضاً استوحي من فساتينهم الرائعة. وان كنت تردين ابراز خصرك بطريقة جميلة ومميزة ففستان الممثلة كندا علوش باللونين الأخضر والكحلي مع الحزام الزهري هو خيارك الأنسب. ولاطلالة رسمية تصلح لمناسبة كبيرة أو للسجادة الحمراء استوحي من فستان Jennifer Lopez اللَامع من تصميم Zuhair Murad.

مهما كان ذوقك وأسلوبك فبالتأكيد ستجدين الفستان الأمثل لك من بين اطلالات هؤلاء النجمات الأنيقات لتستوحي منه ولتبدين أن أيضاً نجمة رائعة.

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