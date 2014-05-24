اختاري اطلالة اجازتك الصيفية من مجموعات الرحلات

بدأ فصل الصيف، وبدأ معه التخطيط والاستعداد للإجازات والتفكير في البلد أو المدينة التي سنقضي فيها هذه الإجازة التي انتظرناها طوال العام! الخيارات كثيرة ومتنوّعة، بين أوروبا، وأمريكا، والشرق الأوسط... لكن هل فكرّتِ بالذي ستوضّبينه خلال هذه السفرات؟! سنعرض عليك اليوم أجمل المختارات من مجموعات الرحلات لتستوحي منها الملابس التي ستوضبينها، ولتتألقي بأجمل الإطلالات.

تختلف طبيعة ومناخ كلّ بلد عن الآخر. والملابس التي تُناسب رحلتك إلى لندن، لا تُناسب الجنوب الفرنسيّ مثلاً. لذلك، قدّم لنا مصمّمو الأزياء لموسم الرحلات مجموعات تُناسب مختلف البلدان، وما عليك إلا الاختيار منها ما يُناسبك. فمجموعة Chritian Dior كانت راقية ومرهفة، وفيها الكثير من الألوان الزاهية وطبعات الورود الملوّنة، وفيها الكثير من الفساتين والمعاطف الصيفيّة الخفيفة، وهي مناسبة جداً لرحلة إلى الجنوب الفرنسيّ، وتحديداً إلى مدينة "كان" أو "سانت تروبيه". أمّا مجموعة Louis Vuitton فكانت أكثر عمليّة وعصريّة، وفيها الكثير من الألوان القوية والطبعات المختلفة، كما تتميّز بجمعها بين الأناقة والعمليّة. فاختاري منها، إن كنت ذاهبة إلى الولايات المتحدة، وتحديداً إلى مدينة نيويورك الصاخبة. مجموعة Chanel التي عُرضت في مدينة دبي تُناسب رحلاتك إلى الشرق الأوسط كثيراً، حيث فيها الكثير من الوحي من هذه الحضارة العظيمة، كما أنّ أقمشتها الخفيفة تناسب الطقس الحارّ في تلك المنطقة، وألوانها الحيويّة تُناسب نبض الوطن العربيّ. أمّا إن كنت تخطّطين لقضاء عطلة فاخرة في فيينا لحضور حفلات الموسيقى في دور الأوبرا العريقة، ففساتين Oscar de la Renta الرائعة بقصّاتها الأنثوية المستوحاة من الخمسينات وأقمشتها المميّزة بالتطريز الجميل هي ما تبحثين عنه بالتأكيد. وإن كنت تخططين لعطلة شبابيّة في لندن، فعليك بالاختيار من مجموعة Thomas Maier المناسبة لأجواء مدينة لندن بعمليّتها، وبساطة قصّاتها، وأقمشتها التي تنوّعت بين الخفيفة والثقيلة نوعاً ما، تحسّباً لطقس مدينة الضباب غير المتوقّع. وأخيراً، إن كنت تخططين لقضاء عطلة أنيقة في ميلانو، فخياراتك الفضلى هي من مجموعة Bottega Veneta التي تعكس الفخامة الإيطالية والعصريّة الأوروبية، خصوصاً في مجال الحقائب والأحذية الجلديّة.

لا أعتقد أنك لا تزالين في حيرة بعد أن اطّلعت على هذه المجموعات والبلدان التي تُناسبها. فالآن، باستطاعتك توضيب حقائبك بثقة والانطلاق إلى إجازتك بأناقة.



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