تأجيل محاكمة أخطر تشكيل عصابى لخطف الأطفال لـ27 أكتوبر لسماع المرافعات‎ بسوهاج

قررت، اليوم السبت، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حسين فاضل وعضوية كل من المستشارين محمد مقلد و محمد​ ​فوزى وأمانة سر سيد على بكر، تأجيل نظر القضية رقم 11996 لسنة 2013 مركز البلينا إلى جلسة 27 اكتوبر القادم لسماع مرافعة محامى المتهمين فى القضية والمتهم فيها أخطر عصابة لاختطاف الأطفال نظير فدية ​مالية ،​ والتى تضم كلا من محمود احمد محمد و محمد على عبادة و محمد احمد عبد اللة واكرامى احمد محمد عثمان وجميعهم محبوس بالاضافة الى ثلاثة اشخاص هاربين وهم صلاح محمود عبد اللطيف و دياب احمد محمد و ربيعة احمد وزيرى ​.

​كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء ” إبراهيم صابر ” مساعد الوزير مدير الأمن ، وبالتنسيق مع مديرية أمن قنا قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي قام بخطف طفل من البلينا ، وأخفاء الطفل في منزل أحد المتهمين بمركز أبو تشت محافظة قنا .

كان العميد ” حسين حامد ” مدير المباحث الجنائية ، تلقي بلاغا من المدعو نشأت علي حسن محمود ، مقيم بناحية بني منصور ، دائرة مركز البلينا يفيد بإختطاف نجله الطفل ” محمد نشأت علي” أثناء قيامه باللهو أمام منزل جده لوالده بذات الناحية وتلقيه إتصال هاتفـي من شخص مجهول يطلب منه فدية مالية مقابل إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد ” عصمت أبو رحمة ” رئيس مباحث المديرية و بالتنسيق مع الأمن العام ، لسرعة كشف غموضه وضبط الجناة وإطلاق سراح المختطف المذكور ، ومن خلال إعادة مناقشة المبلغ تفصيلياً عن ظروف وملابسات الواقعة للإفادة بثمة معلومات تساهم في تحديد مرتكبيها .

وتم عمل مسح شامل لمنطقة الواقعة وصولاً لشهود رؤية للمساهمة في التوصل للجناة ، وفحص المسجلين خطر والمشهور عنهم ارتكاب حوادث مماثلة، وتتبع الهواتف المحمولة التي تم الاتصال من خلالها بين الجناة وأهلية المجني عليه ، وتجنيد المصادر السرية للمعاونة في كشف غموض الواقعة .

ومن خلال السير في إجراءات الخطة فقد توصلت جهود فريق البحث إلي أن وراء ارتكاب الواقعة واحد من اخطر التشكيلات الاجرامية ، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، قامت مأمورية من ضباط فريق البحث مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت المتحري عنهم .

وأسفرت عن ضبط اربعة متهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بارتكابهم للواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين وأضافوا بقيامهم بإخفاء الطفل المختطف بمنزل احد الجناة الذى يقع بدائرة مركز أبو تشت بقنا، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأمن قنا قامت مأمورية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي باستهداف مسكن المتهمين الخامس والسادس حيث تمكنت القوات من العثور علي الطفل المختطف بداخل​ ​المنزل المشار إليه بعد أن لاذا المذكورين بالفرار فور استشعارهم بقرب وصول القوات لمسكنهما ” تم تسليمه لأهليته وتوالت التحقيقات ​ .

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