تدشين جبهة “نداء شعبي” لتقديم مطالب الشعب للرئيس القادم

تنظم جبهة “نداء شعبي” مؤتمرا صحفيا اليوم للاعلان عن تدشين الحملة بحضور عدد من الفنانين والكتاب والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني، لتقديم عدد من المطالب للرئيس القادم.

وقال أحمد أبوزيد مؤسس الجبهة أن مطالبهم تتمثل في مطالبة الرئيس القادم بإصدار مرسوم بقانون لإجراء محاكمات إستثنائية لكل من يتورط في الاعمال الارهابية، وسرعة إقرار قانون حاسم لمكافحة الارهاب. ومطالبة الازهر بإعداد برنامج تثقيفي على مستوى الجمهورية لمحاربة الفكر التكفيري والتشدد الدينى، ومطالبة القوى السياسية بالتحالف الانتخابي الكامل للحفاظ على كتلة مدنية ديمقراطية تمنع تسلل الإخوان إلى الحياة السياسية مجدداً بأي شكل من الأشكال. ومطالبة الرئيس والحكومة ورجال الاعمال والمجتمع المدني بتبني مشروع قومي لمحاربة الفقر والجهل والمرض الذين يعتبروا مدخلا للارهاب والعنف والتطرف.

وقاتل الجبهة في بيان لها اليوم أن أنها ستقوم بجمع توقيعات من المواطنين المؤيدين لمطالبها في مدة أقصاها شهرين، ثم ستعقد مؤتمراً صحفياً لتفويض الرئيس القادم بتنفيذ هذه المطالب للقضاء على التطرف والارهاب ومنابعه وأسبابه الكامنة في المجتمع المصري.

المؤتمر يقام عصر اليوم بقاعة نادي النقل النهري أمام السيرك القومي بالعجوزة.