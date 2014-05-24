جنايات سوهاج تؤجل نظر محاكمة 5 أشخاص بتهمة الإتجار فى السلاح

قررت، اليوم، الدائرة السادسة بمحكمة جنايات سوهاج تأجيل نظر القضية رقم 7813 لسنة 2013 دائرة مركزالبلينا والمتهم فيها غريب صبرى عبد اللطيف “هارب” وعز أحمد عباس “هارب” وعادل حارس دياب “محبوس” ومحمد طايع محمد “هارب” وبهيج أحمد عبد اللطيف “هارب” والمتهمين بحيازة أسلحة وذخيرة إلى جلسة 26 أكتوبر القادم لسماع مرافعة دفاع المتهمين والاستماع لشهادة الشهود.

تعود أحداث القضية إلى شهرأغسطس من العام الماضى عندما تلقى ضباط مباحث مركز شرطة البلينا بلاغ من أحد المواطنين يفيد قيام المتهم المحبوس بمشاركة باقى المتهمين الهاربين فى الإتجار بالأسلحة والذخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المحبوس وبحوزتة سلاح وزخيرة.