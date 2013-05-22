تصوير "فض اشتباك" بحدائق الأهرام.. والمنتج يحصل على تصاريح للتصوير بوزارة الداخلية

المسلسل تدور فكرته حول أزمة الأخلاق التي ضربت شريحة كبيرة من الشعب

كتب : هند سعدالدين الأربعاء 22-05-2013 20:46

صرح أحمد عبدالعزيز، المنتج الفني لمسلسل "فض اشتباك" لـ"الوطن" أنهم يصورون اليوم، في حدائق الأهرام عند "البوابة الرابعة"، وبالتحديد في إحدى الكافيهات وديكور إحدى الفلل.

وأضاف عبد العزيز، أن منتج العمل، حصل على تصاريح من وزارة الداخلية بالموافقة على التصوير داخل إحدى غرف عمليات وزارة الداخلية؛ طبقا للسياق الدرامي للمسلسل، الذي يجسد فيه أحمد صفوت دور ضابط شرطة.

المسلسل بطولة أحمد صفوت، وسناء يوسف، وإيناس كامل، وصلاح عبدالله، وساندي، وعبدالرحمن أبوزهرة، ورجاء الجداوي، ومن تأليف وإخراج حازم متولي، ويشاركه في الإخراج المنتج أحمد نور.

المسلسل من نوعية المسلسلات الاجتماعية، وتدور فكرته حول الأحداث والأزمات التي تعرضت لها مصر بعد ثورة 25 يناير وبالأحرى أزمة الأخلاق والمبادئ التي ضربت شريحة كبيرة من الشعب المصري.