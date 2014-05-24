وزيرا البحث العلمي والزراعة يتفقدا أول تجربة لتطبيق تكنولوجيا الصوامع الأفقية بالدقهلية

تفقد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أول تجربة لتطبيق تكنولوجيا الصوامع الأفقية كنظام جديد لتطوير الشون الترابية لتخزين القمح بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

فيما شهدت الجولة حالة من الاستياء والتوتر من قبل التعليم العالى والبحث العلمى بسبب وصوله قبل اللواء عمرالشوادفى محافظ الدقهلية الذى لم يكن فى استقباله، واستقبلة العاملين بالشونة بعد تأخر محافظة الدقهلية أكثر من ساعة والذى قام بالإعتذار عند حضوره.

وقال أبو حديد إن التجربة الجديدة تأتى فى إطار خطة الوزارة لتحديث نظم التداول والتخزين لمحاصيل الحبوب الرئيسية والتي يعتبر محصول القمح من أهمها كمحصول استراتيجي هام.

وأضاف أبو حديد أن تلك التجربة قام بتنفيذها معهد بحوث الهندسة الزراعية بمركز البحوث بالتعاون مع أكادمية البحث العلمى و التكنولوجيا وهو الأمر الذى يعتبر تطورا جديدا للتخزين الآمن للقمح وتخفيض الفاقد به إلى نسبة تقل عن 1% مقارنة بالطرق التقليدية الحالية والتى يصل نسبة الفاقد بها إلى حوالي من 10 إلى 15% من المحصول اى بما يعادل 3 مليار جنيه فى العام الواحد.

وأكد أبو حديد أن التجربة ستكون بديلا آمنا لنظام التخزين التقليدى داخل الشون الترابية يتمثل فى التخزين الأفقى داخل صوامع بلاستيكية ذات مواصفات خاصة وسعات مختلفة فى مقابل أنها تحتاج إلى استثمارات محدودة وتكلفة بسيطة بالمقارنة بطرق التخزين التقليدية وأنها تضمن العزل التام للحبوب وبالتالى منع إعادة امتصاص الرطوبة وأنها تمنع أيضا النموات الفطرية والحشرية دون الحاجة لاستخدام المبيدات الحشرية والتبخير.