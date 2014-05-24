أخبار عاجلة

صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

بالفيديو:هل الحبوب صديقة الرشاقة؟

Google+ Print
بالفيديو:هل الحبوب صديقة الرشاقة؟ بالفيديو:هل الحبوب صديقة الرشاقة؟

السبت 24-05-2014 17:47

يلجأ الكثيرون إلى تناول الحبوب عند الصباح، اعتقاداً منهم بأنّها بمثابة الوقود الذي يزوّدهم بالطاقة طوال اليوم، إذا لم يكن لديهم الوقت الكافي لتناول الوجبات الأخرى.فهل هذه الحبوب صديقة الرشاقة؟
المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تُجيبك عن هذا السؤال:

يُعتبر الفطور من أهمّ الوجبات لخفض وزنك أو الحفاظ على ثباته، كما أنّه يُساعد في تسريع عملية الإحراق في جسمك.
قد لا تشعرين بالجوع عند الصباح، ولكن يُنصح بتناول كميّة قليلة من الطعام، تحتوي على البروتين، كالحليب أو الجبن الأبيض القليل الدسم أو البيض أو الجوز أو اللوز النيء أو أيّ نوع من المكسّرات.
ويُفضّل تجنّب تناول الحبوب (الحمص والفول) لأنها غنيّة بالنشويات، على الرّغم من أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين.وتثبت الدراسات، في هذا الإطار، أنّ تناول النشويات على وجبة الفطور يخزّن كميّة من الشحوم في الجسم، ولا سيّما حول المعدة!

*نصيحة: اكتفي بتناول طبق صغير من الفول أو الحمّص أو أيّ نوع آخر من الحبوب على وجبة الفطور، مرّتين في الأسبوع، لأنّ هذه الصنوف تولّد الغازات، كما تُشعرك بالشبع طوال اليوم، ممّا يدفعك إلى الإعراض عن تناول بقيّة الوجبات، كالغداء مثلاً، ما يُعرقل عملية إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

شاهدي أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو والصور .. السيسي يوجه صفعة شديدة للإخوان

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- أحمد موسى يرقص أمام البيت الأبيض احتفالًا بزيارة السيسي

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- محامي "طفلة البامبرز": الإعدام سيكون عقاب المتهم

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا

بالفيديو- مصطفى الفقي: مصر الدولة الوحيدة القادرة على قهر الإرهاب فكريًا