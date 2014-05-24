بالفيديو:هل الحبوب صديقة الرشاقة؟

يلجأ الكثيرون إلى تناول الحبوب عند الصباح، اعتقاداً منهم بأنّها بمثابة الوقود الذي يزوّدهم بالطاقة طوال اليوم، إذا لم يكن لديهم الوقت الكافي لتناول الوجبات الأخرى.فهل هذه الحبوب صديقة الرشاقة؟

المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي تُجيبك عن هذا السؤال:

يُعتبر الفطور من أهمّ الوجبات لخفض وزنك أو الحفاظ على ثباته، كما أنّه يُساعد في تسريع عملية الإحراق في جسمك.

قد لا تشعرين بالجوع عند الصباح، ولكن يُنصح بتناول كميّة قليلة من الطعام، تحتوي على البروتين، كالحليب أو الجبن الأبيض القليل الدسم أو البيض أو الجوز أو اللوز النيء أو أيّ نوع من المكسّرات.

ويُفضّل تجنّب تناول الحبوب (الحمص والفول) لأنها غنيّة بالنشويات، على الرّغم من أنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد والبروتين.وتثبت الدراسات، في هذا الإطار، أنّ تناول النشويات على وجبة الفطور يخزّن كميّة من الشحوم في الجسم، ولا سيّما حول المعدة!

*نصيحة: اكتفي بتناول طبق صغير من الفول أو الحمّص أو أيّ نوع آخر من الحبوب على وجبة الفطور، مرّتين في الأسبوع، لأنّ هذه الصنوف تولّد الغازات، كما تُشعرك بالشبع طوال اليوم، ممّا يدفعك إلى الإعراض عن تناول بقيّة الوجبات، كالغداء مثلاً، ما يُعرقل عملية إنقاص الوزن والحفاظ عليه.

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