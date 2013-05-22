باريس هيلتون و"ساي" يحضران عرض "فيس بوك رومانس" لمحمد كريم بمهرجان كان

كتب : أ ش أ منذ 33 دقيقة

حرص كل من النجمة الأمريكية باريس هيلتون، والفنان العالمي ساي، على حضور عرض الفيلم الإنجليزي "فيس بوك رومانس" للنجم محمد كريم، الذي أقيم مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

كما حرص على حضور عرض الفيلم كل من المخرجة إيناس الدغيدي، وسهير عبدالقادر نائب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول شاب مصري يعيش في الأردن تنقلب حياته رأسا على عقب من خلال شبكة الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

الفيلم للمخرج الأردني العالمي محيي الدين قندور، وبطولة النجم محمد كريم، وساندرا قعوار، ومحمد العبادي، وربى عطا الله، ومنى شهابي، ونبيل الكوني، ومحمد قاصد، ومن هولندا الفنان سالار زارزا.