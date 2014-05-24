مقتل 3 جنود في تجدد الاشتباكات بين الجيش والحوثيين شمالي اليمن

قتل 3 جنود، السبت، في تجدد الاشتباكات المسلحة بين الجيش ومسلحين حوثيين في محافظة عمران شمالي اليمن، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن ثلاثة جنود يتبعون اللواء 310 بالجيش قتلوا بالإضافة إلى مقتل وجرح عدد من الحوثيين لم يتبين عددهم في اشتباكات عنيفة على المدخل الغربي لمدينة عمران بالمحافظة نفسها.

وأضاف أن الطرفين استخدما الأسلحة المتوسطة والثقيلة في المواجهات التي مازالت مستمرة، رغم الإعلان عن التوصل لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

وأعلن رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بإحلال الأمن والاستقرار في محافظة عمران، العميد الركن قائد العنسي، صباح السبت، أنه "تم احتواء التوترات التي شهدتها المحافظة مساء الجمعة، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات الدائرة بالمحافظة.

وشهدت مدينة عمران مواجهات عنيفة بين مسلحي الحوثيين وقوات اللواء 310 في عدد من المواقع، الجمعة، كما شهدت اشتباكات دموية بين الحوثيين وقبائل عند المدخل الشمالي لمدينة عمران.