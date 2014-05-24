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ماسكيرانو: نجم ميسي مازال ساطعا

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ماسكيرانو: نجم ميسي مازال ساطعا ماسكيرانو: نجم ميسي مازال ساطعا

(إفي): أكد الأرجنتيني خابيير ماسكيرانو، مدافع برشلونة الإسباني أن "نجم" مواطنه وزميله في الفريق ليونيل ميسي "لم يخفت"، خلال الموسم الماضي مع البرسا، مشيرا إلى أنه يحتاج "لدعم الفريق كي يتألق".

وقال اللاعب، في تصريحات لمحطة (TyC sports) الأرجنتينية التليفزيونية "أتواجد كل يوم معه وعلى الصعيد الشخصي يمر بواحدة من أفضل لحظات حياته. أحيانا تسير الأمور على نحو جيد، وأخرى لا. لم يكن الفريق بمستوى المواسم السابقة".

وحول المونديال أوضح "مستحيل عدم وجود طموحات وآمال. لا مجال للأخطاء منذ 15 يونيو/حزيران (حين يقام اللقاء الافتتاحي لراقصي التانجو أمام البوسنة). التركيز في أعلى درجاته مع . وأتمنى أن نتمكن من تقديم مستوى كبير في المونديال".

وأضاف "نحن أمام فرصة جيدة. أثبت الفريق أن بامكانه المنافسة بندية مع أي فريق.. المونديال أمر آخر، ولكن لدينا لاعبون كبار ورغبة كبيرة في القيام بالأمور على نحو جيد".

وفيما يتعلق بتولي لويس إنريكي تدريب البرسا، قال إنه لا يتوقع أن تحدث تغييرات كبيرة في طريقة لعب الفريق وأضاف "لم أشعر باستياء من اللعب في مركزين، أحببت اللعب في خط الوسط ففيه لعبت طوال حياتي، ولكنني استمتعت كثيرا باللعب في مركز قلب الدفاع".

ومن المقرر أن ينضم ماسكيرانو اعتبارا من الاثنين لتدريبات الفريق بقيادة المدرب أليخاندرو سابيلا على بعد 36 كلم جنوبي العاصمة.

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