أنشيلوتي يسعى لمعادلة الرقم القياسي في الفوز بدوري الأبطال

(إفي): يستعد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا، والمسجل باسم بوب بيزلي مدرب ليفربول السابق بثلاث مرات، وذلك إذا فاز الفريق الملكي على أتلتيكو مدريد في نهائي البطولة الذي يقام في وقت لاحق اليوم السبت في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وسبق لأنشيلوتي، الذي تولى قيادة الفريق الملكي مطلع الموسم الجاري، أن توج بالبطولة القارية الأهم على مستوى الأندية من مقعد المدير الفني مرتين وكلاهما مع ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007.

ويعادل أنشيلوتي الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولة، والمسجل باسم بيزلي حال توج بها الفريق الملكي اليوم أمام أتلتيكو مدريد، رغم أن الفرصة كانت سانحة أمام المدرب الإيطالي في 2005 الا أنه أهدرها.

ومن المقرر أن يخوض أنشيلوتي النهائي الرابع له في دوري الأبطال، بعد أن قاد ميلان في ثلاث نهائيات، حقق لقبين وسقط في الثالث عام 2005 أمام ليفربول بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن أهدر الفريق الإيطالي تقدمه بثلاثة أهداف.

ويعد أنشيلوتي المدرب الرابع الذي يتأهل لنهائي البطولة أربع مرات خلال مسيرته كمدرب حتى الآن، الإنجاز الذي حققه ميجل مونيوز في قيادة ريال مدريد أعوام 1960 و1962 و1964 و1966 ، وكذلك مارسيلو ليبي مع يوفنتوس، الذي قاده للقب واحد في 1996 وثلاث هزائم أعوام 1997 و1998 و2003.

كما قاد السير أليكس فيرجسون مانشستر يونايتد في أربع مباريات نهائية بدوري الأبطال، فاز باثنين وخسر آخرين أعوام 1999 و2008 و2009 و2011.

وأنشيلوتي ضمن قائمة من ستة أشخاص تمكنوا من الفوز بدوري الأبطال كلاعبين وكمدربين، بعد أن توج بها كلاعب عامي 1989 و1990 والآن قد يصبح المدرب الخامس في التاريخ الذي يفوز بالبطولة مع فريقين مختلفين.

وتضم هذه القائمة كلا من إنرست هابيل الذي فاز به مع فينورد في 1970 وهامبورج في 1983 ، وأوتمار هيتسفيلد مع بروسيا دورتموند في 1997 وبايرن ميونخ في 2001 ، وجوزيه مورينيو مع بورتو في 2004 وإنتر ميلانو في 2010 ، وأخيرا يوب هاينكس مع ريال مدريد في 1998 وبايرن ميونخ في 2013.