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فيجو: السيطرة على القلق أهم سلاح لريال مدريد

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فيجو: السيطرة على القلق أهم سلاح لريال مدريد فيجو: السيطرة على القلق أهم سلاح لريال مدريد

لشبونة، (إفي): قال البرتغالي لويس فيجو، سفير نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يقام في لشبونة، وبطل أوروبا مع ريال مدريد (2002) إن "الأهم هو السيطرة على القلق"، والظهور بحالة بدنية جيدة لمباراة من هذا العيار.

وبعد مشاركته في لقاء لاساطير كرة القدم العالمية، والعديد منهم فازوا بدوري الابطال، أضاف لاعب ريال مدريد وبرشلونة السابق في تصريحات لقناة (تي في اي) "في نهائي بهذا الأهمية، لا يوجد فريق مرشح للفوز".

وبالاضافة إلى السيطرة على القلق، قال إنه "يجب الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للظهور بأحسن مستوى بدني".

واعتبر أن فرص الريال وأتلتيكو متعادلة قبل لقاء النهائي الذي وصفه بـ"الصعب".

وشارك فيجو في اللقاء الاستعراضي الذي أقيم بوسط لشبونة، ومعه أساطير كرة القدم العالمية مثل روي كوستا وديكو وروبرت بيريس ومايكل لاودروب وبريدراج مياتوفيتش.

وفاز منتخب أساطير كرة القدم البرتغالية بقيادة فيجو 14-10 على منتخب نجوم"ويفا أول ستارز" بمشاركة بيريس ومياتوفيتش وفرناندو هييرو وآخرين.

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