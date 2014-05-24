حكم نهائي دوري الأبطال: شاهدت 4 مباريات للدربي للاستعداد للمباراة

لشبونة، (إفي): قال الهولندي بيورن كويبرز حكم مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي ستقام بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ملعب لا لوش بلشبونة إنه استعد "كثيرا" لهذه المباراة بمشاهدة أربع مواجهات دربي بين الفريقين الموسم الجاري ولقاءاتهما في البطولة الأوروبية.

وذكر كويبرز (41 عاما) والذي أدار نهائي دوري اوروبا عام 2013 في تصريحات للموقع الالكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) "شاهدت مباراتهما على حدة في دوري الأبطال، كما شاهدت لقاءيهما في الكأس وفي الدوري الإسباني، لذا فقد استعديت للمباراة بشكل جيد للغاية. لدينا تحليل لمقاطع الفيديو يساعدنا كثيرا للحصول على افضل الصور لتلاحم اللاعبين".

وأوضح انه "من الشرف لي تحكيم النهائي"، قائلا "انني فخور وسعيد للغاية بإدارة هذا النهائي الرائع لدوري الابطال".

وأضاف "انها لحظة لعدم النسيان وللاستمتاع. دوري الابطال تجربة عظيمة".

وعادة ما تشهد مباريات الدربي المدريدي اشتباكات عنيفة بين لاعبي الفريقين، ازدادت في الآونة الأخيرة مع اشتعال المنافسة.

ويبحث أتلتيكو بطل الليجا عن لقبه الأول بعد 40 عاما من خسارته للنهائي، فيما يحلم الريال، المتوج بكأس ملك إسبانيا، بالكأس الأوروبية العاشرة في تاريخه، والأولى منذ 2002 ، ليعزز رقمه القياسي.