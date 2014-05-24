بنزيمة يكمل مران ريال.. والشكوك تتزايد حول مشاركة بيبي

لشبونة، (إفي): انضم المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والمدافع البرتغالي بيبي للمران الاخير لفريقهما ريال مدريد الإسباني بملعب لالوش في لشبونة، قبل خوض نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد السبت.

ونجح بنزيمة في انهاء المران وقام بالتسديد على المرمى لتزداد امكانية مشاركته في نهائي الأبطال، بينما تزايدت الشكوك حول المدافع الذي لم يستطع انهاء المران، حيث تعافى للتو من إصابة بتمزق عضلي قبل اسبوعين.

وشهد المران مشاركة طبيعية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي بدا سعيدا وقويا من الناحية البدنية في المران.

وخلال المران تعرض المهاجم ألبارو موراتا لإصابة بسيطة في القدم اليسرى خلال تحركه بالكرة، تعافى منها لاحقا.

كما تألق في المران كل من الالماني سامي خضيرا واسيير اياراميندي، اللذين سيشارك احدهما في لقاء النهائي، نظرا لاستبعاد لاعب الوسط شابي ألونسو المعاقب.

وينتظر ان يلعب المدرب كارلو انشيلوتي بتشكيلة مكونة من: كاسياس وكارباخال وفاران وراموس وكوينتراو واياراميندي ومودريتش ودي ماريا وبيل وكريستيانو وبنزيمة.