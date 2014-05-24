ليلة_الأبطال .. كاسياس: كورتوا مستقبل حراسة المرمى إلى جانب دي خيا

لشبونة، (إفي): أشاد حارس مرمى ريال مدريد وقائده، إيكر كاسياس، بالحارس البلجيكي لأتلتيكو مدريد، تيبو كورتوا، وذلك قبل مواجهة الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بملعب لا لوش في لشبونة.

وصرح كاسياس في مؤتمر صحفي عشية المواجهة "كورتوا حارس رائع ومستواه في تقدم مذهل. الآن لم يعد مشروع لحارس مرمى كبير، بل هو هكذا في الحقيقة. على المستوى الدولي، كورتوا وديفيد دي خيا هما الحارسين اللذين ينتظرهما مستقبل باهر. أنا على يقين بأن العالم سيتحدث عنهما كثيرا".

وأضاف "كورتوا بعيدا عن كونه حارسا مبهرا، فهو أيضا شخص رائع. نأمل ألا يكون غدا في يومه، وأن ننجح في الفوز بلقب كأس أوروبا".

وعن فريقه تحدث كاسياس "إذا ما نجحنا في التتويج باللقب، فإن ذكراه ستكون خالدة. كان من الصعب علينا توديع البطولة من نصف النهائي في ثلاثة أعوام متتالية. لكن الفريق قدم هذا الموسم مستوى جيد، بدءا من دور المجموعات، ومرورا بإقصاء دورتموند وبايرن ميونخ، فنحن نستحق التواجد في النهائي".

وبخصوص أداء الريال عقب حقبة المدرب السابق، البرتغالي جوزيه مورينيو، قال "الفريق أصبح أكثر نضجا وأكثر تماسكا وتحكما في الكرة".

ويبحث أتلتيكو بطل الليجا عن لقبه الأول في بعد 40 عاما من خسارته للنهائي، فيما يحلم الريال بالكأس العاشرة في تاريخه، والأولى منذ 2002 ، ليعزز رقمه القياسي.