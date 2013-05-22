رواية دان براون الجديدة "الجحيم" تبيع ربع مليون نسخة في إنجلترا

كتب : عمرو عز الدين منذ 4 دقائق

نجحت الرواية الجديدة للمؤلف الأمريكي الشهير دان براون Inferno، أو "الجحيم"، خلال الأسبوع الأول من إصدارها عالميا، أن تبيع ما يقرب من ربع مليون نسخة، فقط في إنجلترا.

واستطاعت رواية "الجحيم" أن تتربع على عرش الكتب الأكثر مبيعا في المملكة المتحدة، بعدد نسخ 228 ألف نسخة، بينما تقبع بعدها في المركز الثاني وبفارق كبير، رواية المؤلفة مارتينا كول "الحياة".

ورغم تربعها على عرش الكتب الأكثر مبيعا في أسبوع إصدارها الأول، إلا أنها لم تنجح في تخطي العدد الذي بلغته رواية دان براون السابقة "الرمز المفقود"، حيث باعت في أسبوع إصدارها الأول، ما يقرب من نصف مليون نسخة.

و"الجحيم"، التي صدرت في الرابع عشر من مايو الجاري، وتمت ترجمتها لعدد من اللغات غير الإنجليزية، هي الرواية التي تعود من خلالها شخصية "روبرت لانجدون"، أستاذ الرموز بجامعة هارفارد، الذي قابلناه من قبل في سلسلة من الروايات بدأت بـ"ملائكة وشياطين" في 2001، ثم الرواية الأشهر والأكثر إثارة للجدل "شفرة دافنشي" في 2003، وأخيرا رواية "الرمز المفقود" في 2009، ليخوض مغامرة جديدة في قلب إيطاليا، تركز على واحدة من أكثر روائع الأدب غموضا في التاريخ، وهي "الكوميديا الإلهية" لدانتي.

وإزاء تلك الخلفية، فإن لانجدون سيخوض معارك تقشعر لها الأبدان، وسيعلق في مجموعة من الألغاز البارعة، التي ستسحبه إلى مشاهد من الفن الكلاسيكي، والممرات السرية، والعلوم المستقبلية، مرسومة ومأخوذة من القصائد الملحمية الغامضة لدانتي، حيث سيكون على لانجدون أن يسابق الزمن ليعثر على إجابات لها، ويقرر الجهة التي يمكنه الوثوق بها، قبل أن يتغير العالم بشكل لا رجعة فيه.