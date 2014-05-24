ليلة_الابطال - بيريز يهدي مشجعة تذكرة النهائي لفشلها في شراء واحدة

(إفي): تعهد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اليوم لإحدى مشجعات "الميرينجي" بمنحها بطاقة دخول "تذكرة" لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا غدا بين الفريق الملكي وجاره أتلتيكو مدريد من ملعب لا لوش في لشبونة.

كان فلورنتينو قد شاهد المشجعة وهي تبكي خارج الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون، ليوقف سيارته وينزل منها ويطلب رقم هاتفها للاتصال بها في وقت لاحق ومنحها التذكرة "الثمينة".

وأكدت المشجعة، التي سافرت إلى لشبونة مع مجموعة من صديقاتها، وجميعهن لم تحصلن على تذاكر لحضور النهائي، ثقتها في أن رئيس النادي سيفي بكلمته.

وتناقلت وسائل الاعلام البرتغالية الواقعة بالقرب من فندق تيفولي الذي يقيم فيه الفريق الملكي، والذي غادره لخوض آخر مران له بالملعب قبل النهائي المنتظر.

ويبحث أتلتيكو بطل الليجا عن لقبه الأول في التشامبيونز بعد 40 عاما من خسارته للنهائي، فيما يحلم الريال، المتوج بكأس ملك إسبانيا، بالكأس الأوروبية العاشرة في تاريخه، والأولى منذ 2002 ، ليعزز رقمه القياسي.