أخبار عاجلة

صور| تسكين 159 أسرة بعمارات أولاد عزاز الجديدة في سوهاج -
فيديو| والد «طفلة البامبرز» المغتصبة: لازم المتهم يتعدم في ميدان عام -
حافظ الميرازي: ترحاب ترامب بالسيسي «رائع».. لكن الأهم النتائج -
معتز عبد الفتاح: الإعلام «أفّور» في تناول زيارة السيسي لواشنطن -
ترامب يحتفي بزيارة السيسي على «تويتر» -
أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة -
مدرب الزمالك الجديد: الفترة القادمة تحتاج إلى العمل أكثر من أي شيء -
تغطية خاصة - حصريا .. لقاء الرئيس السيسي بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: مجلس إدارة الأتحاد السكندري غير راضي عن مركز الفريق بجدول الدوري -
مساء الانوار: ذكريات خوان ماكيدا مع ريال مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#ليلة_الابطال - بيريز يهدي مشجعة تذكرة النهائي لفشلها في شراء واحدة

Google+ Print
#ليلة_الابطال - بيريز يهدي مشجعة تذكرة النهائي لفشلها في شراء واحدة #ليلة_الابطال - بيريز يهدي مشجعة تذكرة النهائي لفشلها في شراء واحدة

(إفي): تعهد رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اليوم لإحدى مشجعات "الميرينجي" بمنحها بطاقة دخول "تذكرة" لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا غدا بين الفريق الملكي وجاره أتلتيكو مدريد من ملعب لا لوش في لشبونة.

كان فلورنتينو قد شاهد المشجعة وهي تبكي خارج الفندق الذي يقيم فيه اللاعبون، ليوقف سيارته وينزل منها ويطلب رقم هاتفها للاتصال بها في وقت لاحق ومنحها التذكرة "الثمينة".

وأكدت المشجعة، التي سافرت إلى لشبونة مع مجموعة من صديقاتها، وجميعهن لم تحصلن على تذاكر لحضور النهائي، ثقتها في أن رئيس النادي سيفي بكلمته.

وتناقلت وسائل الاعلام البرتغالية الواقعة بالقرب من فندق تيفولي الذي يقيم فيه الفريق الملكي، والذي غادره لخوض آخر مران له بالملعب قبل النهائي المنتظر.

ويبحث أتلتيكو بطل الليجا عن لقبه الأول في التشامبيونز بعد 40 عاما من خسارته للنهائي، فيما يحلم الريال، المتوج بكأس ملك إسبانيا، بالكأس الأوروبية العاشرة في تاريخه، والأولى منذ 2002 ، ليعزز رقمه القياسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع