بالأرقام - ديفيد لويز يتخطى سيلفا ويصبح أغلى مدافع في العالم

بات ديفيد لويز مدافع باريس سان جيرمان الجديد من تشيلسي أغلى مدافع في العالم، بعدما دفع نادي العاصمة الفرنسي 40 مليون جنيه إسترليني لضمه.

وأعلن سان جيرمان عن نجاحه في الحصول على موافقة رسمية من تشيلسي لضم المدافع البرازيلي صاحب الـ27 عاما.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن الصفقة كلفت سان جيرمان 40 مليون إسترليني.

وتخطى لويز بهذا الرقم مواطنه تياجو سيلفا والذي سيلعب بجواره في دفاع سان جيرمان، والذي كان قد انتقل من ميلان إلى النادي الفرنسي مقابل 36 مليون جنيه إسترليني عام 2012.

وفي قائمة المدافعين الأغلى، يأتي ريو فرديناند المدافع المخضرم الذي يرحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف في المرتبة الثالثة بـ33 مليون إسترليني كان مقابل انتقاله من ليدز يونايتد في 2002.

ورابعا، يأتي ماركينيوس مدافع سان جيرمان أيضا، والذي انضم من روما الموسم الماضي مقابل 27 مليون إسترليني.

وبنفس المقابل، انتقل فابيو كوينتراو من بنفيكا إلى ريال مدريد في 2011.

وفي المرتبة السادسة، يأتي مدافع برتغالي آخر من ريال مدريد هو بيبي، والذي انتقل من بورتو في 2007 مقابل 25 مليون إسترليني.