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والدة بسمة بوسيل تتهم الإعلام بالتشويش على حياة ابنتها

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والدة بسمة بوسيل تتهم الإعلام بالتشويش على حياة ابنتها والدة بسمة بوسيل تتهم الإعلام بالتشويش على حياة ابنتها

السبت 24-05-2014 21:21

اتهمت والدة الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل الإعلام العربي بالتشويش على حياة ابنتها مع زوجها الفنان المصري تامر حسني.

وكشفت خديجة الرحموني، والدة بسمة، خلال اتصال هاتفي بـ"سيدتي.نت" أنّ ابنتها تعيش بسلام وسعادة برفقة زوجها وابنتها الصغيرة تاليا، ولا وجود لأيّ خلافات أو طلاق كما يدّعي الإعلام العربي.

وطلبت والدة بسمة من الإعلام المغربي والعربي عامة أن يتحرّى الأخبار قبل أن يتسبّب في تدمير حياة الكثير من الناس، على حدّ قولها، وهي التي عانت الأمرّين حينما سمعت الخبر الذي نزل عليها كالصاعقة وحوّل حياتها إلى جحيم، قبل أن تنتهي عاصفة الإشاعة.

وكان قد انتشر في عدد من المواقع الإلكترونية خبر انفصال النجم تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، كما تسبّبت هذه الإشاعة في تداول العديد من الأخبار المغلوطة حول الحياة الشخصيّة لبسمة، قبل الارتباط بتامر حسني.

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سيدتي