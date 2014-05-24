هل السلطانة ناهد دوران حامل؟

بعد أن شارفت حلقات المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان4" على النهاية في تركيا، حيث تبقّى له ثلاث حلقات فقط، كي ينتهي عرضه تماماً في منتصف يونيو/حزيران المقبل، أثارت بطلته الرئيسة على مدار 4 أعوام، الممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، التي تزوّجت في أواخر عام 2013 الفائت برجل الأعمال التركي الوسيم ليفانت فيزير أوغلو اهتمام من حولها بظهورها في مناسبة عامّة، وهي ترتدي فستان سهرة، أظهر نمو حجم بطنها، فيما كانت تضع يدها على بطنها بطريقة لافته للأنظار، ما جعل معجبوها يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان طفلها الأوّل قادم في الطريق.

وقد سرّب بعض المحيطين بها احتمال أن تكون حاملاً في شهرها الأول. وكانت سابقاً قد نفت تماماً شائعة حملها، بعد مضي أسابيع قليلة على زواجها، حيث روّجت الشائعة أنّ زواجها السريع المفاجىء حصل لأنّها حملت من خطيبها قبل عقد قرانهما، ممّا جعلهما يستعجلان موعد ارتباطهما الرسمي. وبعد مضي أشهر، ثبت عدم صحّة هذه الشائعة، وها هي الأخبار الجديدة والقويّة تظهر مجدّداً لتُشير إلى حملها، بعد أن أعلنت دوران مراراً أنّها تعشق الأطفال جداً، وتريد أن تصبح أمّاً، في أقرب وقت ممكن، حين يأذن الله لها بذلك. وهي تنشر دائماً صوراً كثيرة لها، أثناء ملاعبتها واحتضانها أبناء أشقائها، على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"إنستغرام". فهل تتحوّل تمنّياتها بالأمومة إلى حقيقة في عام 2014؟".

بعد أن شارفت حلقات المسلسل التاريخي الشهير "حريم السلطان4" على النهاية في تركيا، حيث تبقّى له ثلاث حلقات فقط، كي ينتهي عرضه تماماً في منتصف يونيو/حزيران المقبل، أثارت بطلته الرئيسة على مدار 4 أعوام، الممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران، التي تزوّجت في أواخر عام 2013 الفائت برجل الأعمال التركي الوسيم ليفانت فيزير أوغلو اهتمام من حولها بظهورها في مناسبة عامّة، وهي ترتدي فستان سهرة، أظهر نمو حجم بطنها، فيما كانت تضع يدها على بطنها بطريقة لافته للأنظار، ما جعل معجبوها يتساءلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كان طفلها الأوّل قادم في الطريق.

وقد سرّب بعض المحيطين بها احتمال أن تكون حاملاً في شهرها الأول. وكانت سابقاً قد نفت تماماً شائعة حملها، بعد مضي أسابيع قليلة على زواجها، حيث روّجت الشائعة أنّ زواجها السريع المفاجىء حصل لأنّها حملت من خطيبها قبل عقد قرانهما، ممّا جعلهما يستعجلان موعد ارتباطهما الرسمي. وبعد مضي أشهر، ثبت عدم صحّة هذه الشائعة، وها هي الأخبار الجديدة والقويّة تظهر مجدّداً لتُشير إلى حملها، بعد أن أعلنت دوران مراراً أنّها تعشق الأطفال جداً، وتريد أن تصبح أمّاً، في أقرب وقت ممكن، حين يأذن الله لها بذلك. وهي تنشر دائماً صوراً كثيرة لها، أثناء ملاعبتها واحتضانها أبناء أشقائها، على مواقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" و"إنستغرام".

فهل تتحوّل تمنّياتها بالأمومة إلى حقيقة في عام 2014؟".

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