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النائب العام السابق يتغيب عن حضور قضية زرع أجهزة التنصت

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النائب العام السابق يتغيب عن حضور قضية زرع أجهزة التنصت النائب العام السابق يتغيب عن حضور قضية زرع أجهزة التنصت

 

النائب العام السابق طلعت عبدالله

حضر منذ قليل المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد الى دار القضاء العالي وبرفقتة المستشار ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض للترافع عنه في قضية اتهامه بزرع اجهزة تصنت بمكتب النائب العام السابق بينما غاب المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاسبق عن الحضور.

وينظر اليوم مجلس تأديب القضاة برئاسة المستشار محفوظ صابر، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قضية التجسس المتهم فيها المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، بتهمة التجسس على النائب العام الحالي، المستشار هشام بركات.

ووُجه إلى المستشارين تهمة تركيب أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام وغرف السكرتارية، ورئيس المكتب الفني بالمخالفة للقانون، وكان المستشار محمد فهمي، القاضي المنتدب من وزير العدل، أحالهما إلى لجنة الصلاحية والتأديب بعد أن أثبتت التحقيقات تورطهما في تركيب كاميرات مراقبة، ووحدات تسجيل رقمي داخل مكتب النائب العام الحالي والسكرتارية، والنائب العام المساعد، وتثبيت ميكروفونات من النوع المحظور تداوله في .

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