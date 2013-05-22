بحث علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر

بحث رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور، خلال لقائه مساء اليوم"الأربعاء" مع رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر تداتيرو كونوى، علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد والجهود الإغاثية التى يبذلها فى المنطقة والعالم.

وثمن النسور خلال اللقاء، دور الاتحاد وجهوده الإنسانية فى مواجهة حالات الكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

واستعرض النسور التداعيات الإنسانية للأزمة السورية على الأردن من خلال استقباله لحوالى 550 ألف لاجئ سورى منذ بداية الأحداث فى سوريا ما يستدعى تدخل الهلال والصليب الأحمر والمنظمات والجهات الدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة هؤلاء اللاجئين.

>