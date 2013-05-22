أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بحث علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر

Google+ Print
بحث علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر بحث علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر

بحث رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عبد الله النسور، خلال لقائه مساء اليوم"الأربعاء" مع رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الأحمر تداتيرو كونوى، علاقات التعاون بين الأردن والاتحاد والجهود الإغاثية التى يبذلها فى المنطقة والعالم.

وثمن النسور خلال اللقاء، دور الاتحاد وجهوده الإنسانية فى مواجهة حالات الكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية لمحتاجيها.

واستعرض النسور التداعيات الإنسانية للأزمة السورية على الأردن من خلال استقباله لحوالى 550 ألف لاجئ سورى منذ بداية الأحداث فى سوريا ما يستدعى تدخل الهلال والصليب الأحمر والمنظمات والجهات الدولية المعنية لتقديم المساعدات الإنسانية لإغاثة هؤلاء اللاجئين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365