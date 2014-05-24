حذار.. حذار من جوعى

مبكراً وقبل أن تعلن الانتخابات الرئاسية نتائجها المعلومة مسبقاً، بدأ كبار كبار أثرياء هذا الوطن الذى يستعد لأهم نقطة تحول فى حياته، فى ترتيب أوراقهم وتسريب ما يتفق ومصالحهم من اقتراحات. فيما يقف كل مصرى، من غير ذوى الثراء الفاحش الذى لا يتسق مطلقاً مع وطن فقير ويعانى، يتطلع إلى مستقبل يكفل فيه لأبنائه الخبز. والخبز عند البعض يعنى مطلق الطعام أما فى زماننا المصرى المتعثر فإنه يعنى مجرد «عيش حاف». فقط عيش حاف فى مواجهة مليارات تتراكم وتتزايد ويحاول أصحابها تغطيتها بالتأوه من أزماتهم الخانقة، ومن قلة الأرباح ومن محاولات الضغط عليهم فى موضوع الدعم والتبرعات. ولكى لا نفقد الاتجاه نورد الملاحظات الآتية:. إذا تحدثنا عن دعم الطاقة أسرعوا بالحديث عن ضرورة رفع الأسعار والعجز عن منافسة المستورد.. وإذا تحدثنا عن حماية المنتج المحلى نكتشف أنهم سيتخذونه وسيلة لاحتكار يرفع الأسعار.. وإذا تحدثنا عن مساهمة مالية جادة فى إنهاض الاقتصاد قالوا لن نتبرع ولا نريد ضرائب تصاعدية وأموالنا سنبنى بها مصانع، أى أن ننهض بأنفسنا لأنفسنا وليس لأحد آخر.. ولا بأس ولكن الذى يحكم ذلك كله هو هامش الربح المرتجى، فقد اعتاد مستثمرونا فيما قبل 25 يناير على هامش يفوق أرباح المخدرات وتجارة الأسلحة، ويفوق أى هامش ربح فى أى بلد آخر.

· فإذا نظرنا إلى الوجه الآخر نجد نسبة الفقراء فى زمن السادات كانت 13% ثم تضاعفت فى زمن مبارك إلى 25%، بينما زادت معدلات النمو فى الاقتصاد أضعافاً مضاعفة.

· الخلل إذن فى سوء توزيع الدخل القومى. .فإذا حسبناها بطريقة أخرى نجد جهاز التعبئة والإحصاء يقول رسميا إن مقياس الفقر المدقع للفرد الواحد (الذى يوفر له الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الإنسانية) 327 جنيها فى الشهر، ومتوسط أفراد الأسرة خمسة، أى يحتاجون لكى يأكلوا عيش حاف 1620 جنيها شهريا، والذين تحت خط الفقر 23 مليون مواطن. هل أفزعتكم هذه الأرقام؟. وفى المقابل نجد مجلة فوربس العالمية تورد أسماء خمسة أفراد (أكرر أفراد وليس مؤسسات أو عائلات) مجموع ثرواتهم مائة وواحد وعشرون ملياراً. وهو ما يكفى ويزيد مع قليل من الضمير والإنسانية لتقديم دعم كبير لمنح الفقراء ما يكفى من عيش حاف. ووزير التموين النشط يحل المشكلة ببيع لحوم رخيصة فى بضع عشرات من المنافذ ناسيا تعداد مصر وناسيا العيش الحاف. وهو لا حيلة له، ونحن لا حيلة لنا، إلا بإدخال جرعة ضمير وجرعة إنسانية على تركيبة العقلية الرأسمالية المصرية. ليس بحثا عن ضمير مفتقد أو إنسانية منزوعة الدسم وإنما حماية للاستقرار، فالأم التى قتلت ابنها بسبب صراخه الجائع ستتكرر.. أكرر ستتكرر.. أكرر ستتكرر.. واحذروا من صبر الفقراء الموشك على النفاد.. واقرأوا معى شعر محمود درويش: سجل برأس الصفحة الأولى – أنا لا أكره الناس – ولا أسطو على أحد – ولكنى إذا ما جعت – آكل لحم مغتصبى – حذار حذار من جوعى – ومن غضبى. هل سمعتم؟ حذار حذار من جوعى. هل أكررها وهل من ضمير لا يسد الطريق أمام العدل الاجتماعى؟ أم سنكرر ونؤكد: حذار حذار من جوعى ومن غضبى.

حذار حذار من جوعى