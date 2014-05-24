مع السيناتور جون ماكين وهيلارى كلينتون

دعانى السيناتور جون ماكين إلى المؤتمر السنوى 25- 28 إبريل 2014 الذى يُنظمه، معهد ماكين للقيادات الشبابية الصاعدة للحوار حول المستجدات الدولية، فى ضوء ثورات الربيع العربى، والغزو الروسى لإقليم القرم، فى أوكرانيا.

ولمن لا يعرف السيناتور جون ماكين، فهو أحد أبطال أمريكا، خلال حرب فيتنام، حيث كان ضمن عدد من الأسرى الأمريكيين، الذين قضوا عدة سنوات، سجين حرب، وصمد للاستجواب والتعذيب، دون أن يبوح بأى معلومات أو أسرار. ولذلك حينما، تم تحريره وعاد إلى بلاده، اُستقبل استقبال الأبطال، وحصل على أعلى النياشين. وترشح لانتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا، وأعيد انتخابه عدة مرات عن الحزب الجمهورى (المُحافظ)، ثم ترشح عن نفس الحزب فى الانتخابات الرئاسية ضد الديمقراطى باراك أوباما، ولم يُحالفه الحظ. ولكنه عاد إلى مجلس الشيوخ ليرأس لجنة الشؤون الخارجية، إذا كان الجمهوريون فى السُلطة، أو نائب رئيس اللجنة إذا كان الديمقراطيون فى السُلطة.

وترجع علاقتى بالسيناتور ماكين، إلى سنوات سجنى فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مُبارك. فقد شعر الرجل، كسجين سابق، بكثير من التعاطف. وكان ضمن مجموعة من أعضاء الكونجرس الذين تضامنوا مع باحثى مركز ابن خلدون (2000-2003)، ودعوا من استطاع من أفراد أسرتى، لمُخاطبة لجنتى الشؤون الخارجية، وحقوق الإنسان فى مجلس الشيوخ. كما حرص، وزُملاء آخرون، على زيارة أسرتى فى القاهرة فى كل مرة أتوا للقاهرة. وبعد حكم محكمة النقض بتبرئتى وزملائى من كل التهم التى لفّقها لنا نظام الرئيس مبارك. كان السيناتور جون ماكين من أول من اتصلوا بنا للتهنئة. وفى السنوات العشر الأخيرة، رتبت له مقابلات، هو والسيناتور جون كيرى (وزير الخارجية الآن)، مع عدد من قيادات الإخوان المسلمين، الذين زاملونى فى سجن مزرعة طُرة، بمن فيهم د. محمد مرسى، والمهندس خيرت الشاطر.

وبسبب هذه العلاقة الوطيدة بالسيناتور ماكين، لم أملك إلا تلبية دعوته للمشاركة فى المؤتمر السنوى الذى يُنظمه المعهد الذى يحمل اسمه، والذى استحدثته جامعة ولاية أريزونا، فى مدينة سيدونا.

وكان ضمن ضيوف المؤتمر السيناتور السابقة هيلارى كلينتون. وكانت الجلسة التى تحدثت أنا فيها، هى نفس الجلسة التى تحدثت فيها هيلارى كلينتون. وكانت قد عادت لتوها من زيارة لابنتها تشيلسى، التى كانت قد رُزقت بأول مولود لها. لذلك بدأت مُداخلتى بتهنئتها كجدة جديدة، وذكرت لها القول الشعبى المأثور عِندنا، أن أعز الأقرباء إلى القلب هم الأحفاد (وِلْدُ الوِلْد). وأضافت هى أن تشيلسى، ستحتفل بعد أسبوعين بالحصول على الدكتوراه من جامعة أكسفورد (البريطانية)، وأنها وزوجها بيل كلينتون سيُسافران إلى بريطانيا، للمشاركة فى حفل التخرج. وضجت القاعة بالتصفيق.

طلبت فى مُداخلتى من كل من هيلارى كلينتون وجون ماكين أن يشرحا موقفيهما من ثورات الربيع العربى، ولماذا تقاعست الولايات المتحدة عن تأييد ثورتى البحرين وسوريا؟

قالت هيلارى إنها خارج الحكومة، ولا تستطيع أن تُعبّر إلا عن رأيها الخاص، وأنها سعدت، ككثيرين بانتفاضات الشباب ضد الاستبداد ومن أجل الحُرية والديمقراطية فى العالم العربى.. وأنها لو كانت فى الحكومة لدعت لتأييد ودعم الثوار فى البلدين.. ولكنها سعيدة أنها ليست فى الحكومة ولا هى مسؤولة عن الاختيارات الصعبة التى ربما واجهت إدارة الرئيس باراك أوباما.

أما جون ماكين فلم يتردد لا فى الإجابة، ولا فى اتخاذ موقف واضح، حيث دعا واستمر يدعو إلى إسقاط نظام بشار الأسد، وعدم التردد فى مواجهة روسيا والرئيس بوتين. وأضاف، أن التخاذل الأمريكى الرسمى فى سوريا، هو الذى شجّع فلاديمير بوتين على الاستئساد فى أوكرانيا... فقد شعر أن الرئيس أوباما، ضعيف ومُتردد!

سئلت هيلارى كلينتون عن نيتها الترشح للرئاسة الأمريكية القادمة؟ فأجابت بدبلوماسية: إن الأمر سابق لأوانه، ولكن إذا اختارها مؤتمر الحزب الديمقراطى لذلك الموقع، فإنها لن تتردد، ويُشرفها أن يختارها أغلبية الشعب الأمريكى لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع.

شارك معى من العالم العربى نُخبة من الناشطات، هن د. نانسى عُقيل (مصر)، مديرة مركز التحرير واشنطن، وفاطمة أبوالأسرار (السودان)، وآلاء مُرابط (ليبيا)، وصابرينا ثاقب (الأردن)، وجلنار اسفنديارى (إيران). وكانت مُشاركتهن مصدر فخر للعروبة والإسلام.

شارك أيضاً، عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين المُخضرمين، منهم وليام بيرنز، نائب وزير الخارجية، والخبير بالشؤون المصرية، والذى كان أول مسؤول أمريكى يزور مصر بعد ثورة 30 يونيو، ووضعت زيارته حداً لتسمية ذلك الحدث «بالانقلاب»، وكانت شهادته أمام الكونجرس حاسمة فى استمرار المُساعدات العسكرية لمصر، وتقنين المساعدات الاقتصادية، طبقاً لمراحل خارطة الطريق.

وهكذا رأينا كيف تتم صياغة الرأى العام، وكيف يؤثر على الكونجرس والبيت الأبيض.. والله أعلم.

semibrahim@gmail.com

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