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البشير يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى السودان

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البشير يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى السودان البشير يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى السودان

تسلم الرئيس عمر البشير، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة سفراء لدى السودان بينهم ثلاثة مقيمين بالقاهرة.
> وتسلم البشير فى هذا الإطار أوراق اعتماد الحاج سعيد سينارى سفيرا لغانا لدى السودان مقيما بالقاهرة، وإيجو فيسينكو سفيرا لروسيا البيضاء مقيما بالقاهرة، وسار فرازخان زادة سفيرا لباكستان.
> كما تسلم أوراق اعتماد أنطونيه مانويل موريرا تانجر سفيرا للبرتغال لدى السودان مقيما بالقاهرة.

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