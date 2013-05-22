البشير يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء لدى السودان

تسلم الرئيس عمر البشير، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة سفراء لدى السودان بينهم ثلاثة مقيمين بالقاهرة.

> وتسلم البشير فى هذا الإطار أوراق اعتماد الحاج سعيد سينارى سفيرا لغانا لدى السودان مقيما بالقاهرة، وإيجو فيسينكو سفيرا لروسيا البيضاء مقيما بالقاهرة، وسار فرازخان زادة سفيرا لباكستان.

> كما تسلم أوراق اعتماد أنطونيه مانويل موريرا تانجر سفيرا للبرتغال لدى السودان مقيما بالقاهرة.