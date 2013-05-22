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الصاعقة الليبية تلقى القبض على خلية مسلحة ومتفجرات فى بنغازى

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الصاعقة الليبية تلقى القبض على خلية مسلحة ومتفجرات فى بنغازى الصاعقة الليبية تلقى القبض على خلية مسلحة ومتفجرات فى بنغازى

أعلنت السلطات الليبية، اليوم أنها تمكنت عن طريق قوات الصاعقة الليبية من إلقاء القبض على مجموعة ليبية مسلحة كانت تتحصن فى مصيف النيروز بمدينة بنغازى شرق ليبيا وبحوزتها كمية من الحقائب مليئة بالمتفجرات بلغت مائة عبوة، من مادة "تى أن تى" شديدة الانفجار، وأخرى من نوع التى تعرف محليا باسم "جولاطينة".

وقال العقيد ونيس بو خمادة، قائد قوات الصاعقة الليبية- فى تصريحات لقناة ليبيا الوطنية الفضائية اليوم، إن اشتباكات قد وقعت بين قوات الصاعقة الليبية والمجموعة أسفرت عن إصابة أحد الأشخاص من المجموعة، وتم علاجه، وتم نقل عدد من المقبوض عليهم إلى جهات التحقيق الليبية المختصة لاستكمال الإجراءات معهم.

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