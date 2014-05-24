مقتل 5 عناصر من ” داعش” الإرهابية وضبط أسلحة جنوب بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت ، عن مقتل ﻣﻘﺘﻞ ﺧﻤﺴﺔ من عناصر تنظيم ﺩﺍﻋﺶ وضبط اسلحة وأعتدة ﺟﻨﻮبي العاصمة ﺑﻐﺪﺍﺩ.

وقال ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺳﻌﺪ ﻣﻌﻦ في بيان اليوم ، إن ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ 17 ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺩﺍﻋﺶ ، ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬما ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ لإﺣﺪﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻ‌ﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺔ ﺍﺣﻤﺪ ﺳﻬﻴﻞ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻐﺪﺍﺩ.

وأضاف العميد معن ، أن ﻗﻮﺓ أﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ نصبت كمينا لثلاثة ارهابيين في منطقة القرغول جنوبي بغداد ، وتمكنت من قتلهم جميعا وضبط مدفع اس بي جي ناين وعتاد كان بحوزتهم .

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد اعمال عنف بشكل شبه يومي بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة ولاصقة وهجمات مسلحة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية مما يسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

أ ش أ